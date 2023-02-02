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美國公司提議出售「MQ-9死神無人機」給烏克蘭　報價只要1美元

▲▼MQ-9收割者無人偵查機。（圖／路透）

▲美國公司提議出售「MQ-9死神無人機」給烏克蘭，報價只要1美元。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國武器製造商「美國通用原子能公司」（General Atomics）向烏克蘭政府提議以1美元的價格出售2架MQ-9死神無人機，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的進攻，但該交易仍有其他花費，如每年800萬美元的維修保養費等。

根據《華爾街日報》報導，該提議是由「美國通用原子能公司」執行長布魯（Linden Blue）上周在華盛頓直接向烏克蘭使館官員提出的。

該交易中包括為烏克蘭建造一個地面控制站，從而更加便捷操控無人機。此外，這筆交易中包括一些其他費用，如基輔方面需花費約1000萬美元來運送和接收這些飛機到烏克蘭，每年需花費約800萬美元對這2架老舊型號的無人機進行維修保養。

不過，對於該提議，報導稱，這類武器交易涉及技術轉讓，必須經過拜登政府批准，但白宮拒絕對此進行評論，烏克蘭政府也拒絕評論。

美國通用原子能公司一名發言人則表示，該公司無法就具體交易發表評論，但其「確實認為烏克蘭需要像死神這樣的裝備，而且很快（就會需要）。」

▲MQ-9死神(Reaper)無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲美國空軍計畫，在2027年之前退役大部分MQ-9死神無人機，轉而採用更先進的型號。（圖／U.S. Air Force）

《華爾街日報》稱，過去一年，美國向烏克蘭提供了700多架小型無人機，其中包括「彈簧刀」無人機，然而，相比之下，死神無人機則更加複雜。

據媒體此前報導，MQ-9死神無人機是美國通用公司研發的一款大型察打一體無人機，該機最大起飛重量4.76噸，內部載荷360公斤，外掛點6個，總共可攜帶1.4噸彈藥或者偵察吊艙等載荷，巡航速度313公里/小時，滯空時間可達15小時，作戰半徑1852公里，作戰高度7.5公里，實用升限15公里。

不過，據美國《防務新聞》去年10月報導，由於現役MQ-9死神無人機在先進對手面前生存力堪憂，美國空軍計劃在2027年前將其大部分退役，轉而採用更先進的型號。

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