烏防長曝：普丁已動員50萬大軍！　最快「24日開戰周年」大舉進攻

▲ 列茲尼科夫警告，俄羅斯恐怕在2月24日發動新一輪猛攻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭即將屆滿周年，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）警告，俄羅斯正準備新一輪大規模進攻，為此已經動員50萬大軍，最快可能在24日開戰周年當天發動。

BBC報導，俄國總統普丁去年頒布部分動員令，徵召約30萬人，但列茲尼科夫向法國BFM廣播透露，實際招募和部署到烏克蘭的人數可能高出許多，「他們官方宣布是30人，但根據我們在邊境看到的軍隊，我們評估的實際人數多很多。」

他警告，莫斯科已為新一波進攻動員約50萬人，可能會「嘗試做點什麼」來紀念去年2月24日入侵烏克蘭的周年紀念日，同時慶祝23日俄國軍人節「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。

不過他也強調，烏克蘭指揮官會設法在這波攻勢之前穩定前線，準備反攻，「我相信2023年將是軍事勝利的一年」，但烏軍不能失去最近幾月來取得的主動權。

烏克蘭情報部門則披露，普丁已經下令在春季結束以前攻下頓巴斯。但北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月30日警告，沒有跡象表明普丁的軍事目標僅止於烏東。