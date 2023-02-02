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社會 社會焦點 保障人權

快訊／1.2億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

記者蔡佩旻、翁子皓／雲林報導

雲林縣警局年前接獲民眾報案稱收到偽鈔，報請雲林地方檢察署組成專案小組，於屏東、高雄地區拘提行使、販售偽鈔的3名犯嫌、又向上查緝，拘提3名供應商，扣得1億2千餘萬新偽鈔，並發現該偽鈔就是目前在全台流竄之「HR484268XD」千元偽鈔與「CQ281880VJ」百元偽鈔，檢方複訊後向法院聲押獲准。

▲▼雲林查獲偽鈔集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組查獲偽鈔集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局獲報有民眾收到偽鈔後，立即報請雲林地檢署施家榮檢察官指揮偵辦，並與法務部調查局雲林縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、海巡署偵防分署雲林查緝隊等單位共組專案小組，於屏東、高雄地區拘提行使偽鈔的張姓、黃姓犯嫌及販售偽鈔的朱姓犯嫌到案。

專案小組在現場查扣點鈔機、出貨條碼標籤機、彩色印表機、筆記型電腦、外接硬碟、電子秤、裁切器、綁鈔紙、手機1支，偽造新台幣100元鈔6千多張、偽造新台幣500元鈔3千多張、偽造新台幣1000元鈔6千多張、偽造新台幣2000元鈔1千多張，合計面額約新台幣1000萬元，另有偽造美元100元鈔7百多張等證物，3犯嫌經檢察官複訊後向法院聲押獲准。

警方深入追查，發現朱嫌以每張1元之價格向上游購買偽鈔，專案小組立即趕赴新北、台北地區查緝上游供應商，順利拘提廖嫌、洪嫌、李嫌3名犯嫌到案，並查扣1億1000萬元偽鈔，全案共扣得新偽鈔1億2000萬餘元。

▲▼專案小組追緝XD假鈔集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢視犯嫌所偽造之1000元鈔，就是目前在全台流竄之「HR484268XD」1000元偽鈔與「CQ281880VJ」100元偽鈔，另發現大量新版「KY561419JS」100元偽鈔，所幸未流出市面即遭警方破獲查扣。全案依行使偽造紙幣及妨害國幣懲治條例等罪嫌將前揭犯嫌移送雲林地檢署複訊，且全數聲押獲准。

雲林縣警察局局長林故廷呼籲，警方將持續加強取締偽造新臺幣等犯罪行為，絕不寬待，請勿心存僥倖以身試法;為避免不法之徒假借購物手法以偽鈔混充使用，擾亂金融秩序，民眾於使用貨幣時可多留意紙鈔防偽特徵，莫因疏忽讓歹徒有可乘之機，亦能避免財物損失。

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