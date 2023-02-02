　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

▲▼▲▼立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF）。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023）

▲游錫堃稍早於國際宗教自由峰會演講。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF），與曾經訪台的美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）對談。他直指，中共消滅不同信仰「罄竹難書」，除了迫害宗教令人髮指外，其最危險之處在於它的政權本質，呼籲世人一定要認清紅色滲透的真相，強調台灣人數百年來為自由而生，現在與未來將繼續為自由打拚。

游錫堃昨日啟程訪美拚國會外交，除了應邀於國際宗教自由峰會演講，並與威爾森進行對談，亦將於2月2日參加華府年度盛事「國家祈禱早餐會」。

游錫堃稍早以中華民國（台灣）立法院長的身份，於國際宗教自由峰會中「Fostering IRF in Young Democracies」發表演講。他除了細數台灣民主發展歷程，強調西方民主制度也能在華文圈開花結果，也特別談及，世界上仍有許多人擔驚受怕，他們沒有選擇的自由，生命甚至隨時可能消失，生而為人的基本權利遭無情的剝奪，如緬甸的羅興雅族穆斯林、北韓的基督教徒，而在中國，全面性、系統性的宗教打壓更是無所不在。

游錫堃細數，2014年浙江省1200個十字架被強制拆除；2018年中國境內超過兩千萬名基督教徒遭到迫害；2020年中國國家主席習近平發表基督教中國化的「5年計畫」，4個月內拆除安徽省250座教堂的十字架；無數民眾的《聖經》遭到當局沒收，並以習近平語錄取代十誡；在西藏，無數藏人因敬拜達賴喇嘛而被逮捕、判刑；維吾爾族的伊斯蘭教信仰也遭嚴厲鎮壓；內蒙古、河南、寧夏這幾個中國最大的穆斯林少數民族聚居地，清真寺遭到拆除；雲南省三座清真寺關閉，「中共消滅不同族群的母語、文化與信仰，罄竹難書。」

游錫堃說，「除了迫害宗教令人髮指外，中共最危險之處在於它的政權本質」，中共在經濟崛起之後，將1970年代的「批孔」政策改為「揚孔」，在全球各地廣設超過500家的「孔子學院」，習近平上台之後更拋棄前國家主席鄧小平的「韜光養晦」及胡錦濤的「和平崛起」，提出「中國夢」、欲與美國「共管太平洋」、在各地遂行「戰狼外交」、推動「一帶一路」、將南海軍事化、沒收香港一國兩制等，顯現中共除原有的極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想。

游錫堃說，他早在2006年受邀至美國演講時，就提出「中國的和平崛起，不一定帶來和平」、「唯有民主崛起，才是和平的保證」，呼籲世人一定要認清中共政權本質以及紅色滲透的真相，去年，習近平的延任，證明中國的封建帝制本質依舊，但是控制力變本加厲，可嘆16年過去了，那片土地上的人民仍被重重阻隔在自由民主與人權的大門外。

游錫堃向世界喊話說，宗教自由是人權的基石，是民主價值的核心，深切盼望那片土地上的人民可以早日呼吸到自由的空氣，籲請全世界的朋友，共同關注中國的民主發展與宗教自由，「數百年來，台灣人為自由而生，現在與未來也都會繼續為自由打拚。」

另值得一提的是，國際宗教自由峰會網頁特別以「民主台灣首位曾任行政院長及立法院長者」來介紹游錫堃，紀錄游早年投入民主運動，以及曾當選省議員、參與民進黨創黨、擔任宜蘭縣長、民進黨主席的經歷，詳列游對於閱讀、寫詩、騎單車、登山等廣泛興趣。

▲▼立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF）。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023 ）

▲游錫堃稍早於國際宗教自由峰會演講。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023）

▲▼立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF），與曾經訪台的美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）進行對談。（圖／翻攝自Twitter／Damon M. Wilson）

▲立法院長游錫堃（右）與美國國家民主基金會長威爾森（左）會面。（圖／翻攝自Twitter／Damon M. Wilson）

ET快訊
紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」
Netflix寄生帳號掰了！　「非同住者」想看有1條件
不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案　中評會下周二處理

政院112施政方針曝！「處處皆戰場」強化國防　「務實處理」兩岸關係

陳建仁邀六都首長列席院會　鄭文燦一一致電：盼中央地方共同努力

海基會「台商春節聯誼」復辦　李大維有望回歸首秀　

助拳柯文哲總統路！蔡壁如曝操刀國政白皮書　「希望他更明確表態」

院長症候群？　賴清德致電蘇貞昌逗趣對話曝：要陳建仁小心一點

藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領：反正都會被罵

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

恢復垃圾桶爭議！里長反對走回頭路「壓垮基層」　蔣萬安：有需求就增設

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

紮根了！沖天炮掛窮字　點燃後仍留原地他傻眼

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案　中評會下周二處理

政院112施政方針曝！「處處皆戰場」強化國防　「務實處理」兩岸關係

陳建仁邀六都首長列席院會　鄭文燦一一致電：盼中央地方共同努力

海基會「台商春節聯誼」復辦　李大維有望回歸首秀　

助拳柯文哲總統路！蔡壁如曝操刀國政白皮書　「希望他更明確表態」

院長症候群？　賴清德致電蘇貞昌逗趣對話曝：要陳建仁小心一點

藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領：反正都會被罵

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

恢復垃圾桶爭議！里長反對走回頭路「壓垮基層」　蔣萬安：有需求就增設

普丁要求消除烏軍「砲擊俄羅斯」：邊境人民失去家園　供電中斷

撿到手機好心送火車站　失主打來質問「為何不送派出所？」

美國公司提議出售「MQ-9死神無人機」給烏克蘭　報價只要1美元

他力推「小資抗寒神器」用過就回不去　一票人認同：省錢又暖首選

游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

新內閣就位　中原大學環工系教授王雅玢任環保署副署長

寒害影響桃園果農收成？　市府關切追蹤

新北「休旅車違停人行道」警回7字退檢舉　鄉民抓錯：法規問題

捷克準元首帕維爾：中國政權「不友善」　歐盟應認清真面目

市民心意「善的循環」　桃園清潔隊受贈新春紅包禮品轉贈社福單位

調皮鸚鵡嘴叼藍芽耳機 開啟震動模式抖不停！

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

恢復垃圾桶爭議　里長反對走回頭路

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

邱莉莉、林志展涉賄案　中評會周二處理

曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

柯建銘：普發6000元「4月4日三讀」

藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領

院長症候群？　賴清德致電蘇貞昌逗趣對話曝：要陳建仁小心一點

政院112施政方針曝！納「處處皆戰場」　「務實處理」兩岸關係

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋

游淑慧投入立委初選遭批自不量力　他反讚：游問政「連柯P都服」

台南議長涉黑爭議　2公職移送中評會

陳建仁邀六都首長列席院會　指示鄭文燦一一致電

更多熱門

相關新聞

政院112施政方針曝！納「處處皆戰場」　「務實處理」兩岸關係

政院112施政方針曝！納「處處皆戰場」　「務實處理」兩岸關係

立法院第10屆第7會期今（1日）報到，行政院依往例送書面年度施政方針與施政報告至國會。112年度施政方針中，國防與兩岸關係上明顯做調整，除納入「處處皆戰場、時時都訓練」原則，也寫明強化全民防衛動員、落實動員教召訓練，並把「開展兩岸良性互動關係」，改為「務實處理兩岸關係」。

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

陳建仁：普發6000「最快4月發」

陳建仁：普發6000「最快4月發」

關鍵字：

立法院游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲

正妹獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人

年輕媽刮中百萬！5移工要求坐納再刮100萬元

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

紫南宮9天香油錢　信徒貢獻破千萬　

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

樂桃航空3/28開台日第11條航線台北-名古屋　高雄-大阪8月復飛

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面