游錫堃訪美轟陸「罄竹難書」　籲認清紅色滲透真相

▲游錫堃稍早於國際宗教自由峰會演講。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF），與曾經訪台的美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）對談。他直指，中共消滅不同信仰「罄竹難書」，除了迫害宗教令人髮指外，其最危險之處在於它的政權本質，呼籲世人一定要認清紅色滲透的真相，強調台灣人數百年來為自由而生，現在與未來將繼續為自由打拚。

游錫堃昨日啟程訪美拚國會外交，除了應邀於國際宗教自由峰會演講，並與威爾森進行對談，亦將於2月2日參加華府年度盛事「國家祈禱早餐會」。

游錫堃稍早以中華民國（台灣）立法院長的身份，於國際宗教自由峰會中「Fostering IRF in Young Democracies」發表演講。他除了細數台灣民主發展歷程，強調西方民主制度也能在華文圈開花結果，也特別談及，世界上仍有許多人擔驚受怕，他們沒有選擇的自由，生命甚至隨時可能消失，生而為人的基本權利遭無情的剝奪，如緬甸的羅興雅族穆斯林、北韓的基督教徒，而在中國，全面性、系統性的宗教打壓更是無所不在。

游錫堃細數，2014年浙江省1200個十字架被強制拆除；2018年中國境內超過兩千萬名基督教徒遭到迫害；2020年中國國家主席習近平發表基督教中國化的「5年計畫」，4個月內拆除安徽省250座教堂的十字架；無數民眾的《聖經》遭到當局沒收，並以習近平語錄取代十誡；在西藏，無數藏人因敬拜達賴喇嘛而被逮捕、判刑；維吾爾族的伊斯蘭教信仰也遭嚴厲鎮壓；內蒙古、河南、寧夏這幾個中國最大的穆斯林少數民族聚居地，清真寺遭到拆除；雲南省三座清真寺關閉，「中共消滅不同族群的母語、文化與信仰，罄竹難書。」

游錫堃說，「除了迫害宗教令人髮指外，中共最危險之處在於它的政權本質」，中共在經濟崛起之後，將1970年代的「批孔」政策改為「揚孔」，在全球各地廣設超過500家的「孔子學院」，習近平上台之後更拋棄前國家主席鄧小平的「韜光養晦」及胡錦濤的「和平崛起」，提出「中國夢」、欲與美國「共管太平洋」、在各地遂行「戰狼外交」、推動「一帶一路」、將南海軍事化、沒收香港一國兩制等，顯現中共除原有的極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想。

游錫堃說，他早在2006年受邀至美國演講時，就提出「中國的和平崛起，不一定帶來和平」、「唯有民主崛起，才是和平的保證」，呼籲世人一定要認清中共政權本質以及紅色滲透的真相，去年，習近平的延任，證明中國的封建帝制本質依舊，但是控制力變本加厲，可嘆16年過去了，那片土地上的人民仍被重重阻隔在自由民主與人權的大門外。

游錫堃向世界喊話說，宗教自由是人權的基石，是民主價值的核心，深切盼望那片土地上的人民可以早日呼吸到自由的空氣，籲請全世界的朋友，共同關注中國的民主發展與宗教自由，「數百年來，台灣人為自由而生，現在與未來也都會繼續為自由打拚。」

另值得一提的是，國際宗教自由峰會網頁特別以「民主台灣首位曾任行政院長及立法院長者」來介紹游錫堃，紀錄游早年投入民主運動，以及曾當選省議員、參與民進黨創黨、擔任宜蘭縣長、民進黨主席的經歷，詳列游對於閱讀、寫詩、騎單車、登山等廣泛興趣。

▲游錫堃稍早於國際宗教自由峰會演講。（圖／翻攝自Twitter／IRF Summit 2023）

▲立法院長游錫堃（右）與美國國家民主基金會長威爾森（左）會面。（圖／翻攝自Twitter／Damon M. Wilson）