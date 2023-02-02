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九族櫻花祭6日起跑　枝垂櫻全數盛開...台灣雪櫻喜迎情人節

記者高堂堯／南投報導

全台最大的賞櫻盛會「九族櫻花祭」將在元宵節之後登場，為時1個月，九族文化村表示，眾所矚目的「台灣第一夜櫻」也將同步開放，目前花況依盛開程度，分別為枝垂櫻100%、台灣山櫻（緋寒櫻）90%、台灣雪櫻20%、八重櫻5%、吉野櫻5%、富士櫻含苞，精彩可期。

▲台灣最大賞櫻盛會「九族櫻花祭」將於6日登場，圖為枝垂櫻100%盛開的花況。（圖／九族文化村提供，下同）

▲台灣最大賞櫻盛會「九族櫻花祭」將於6日登場，圖為枝垂櫻100%盛開的花況。（圖／九族文化村提供，下同）

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九族櫻花祭將於3日舉行開幕記者會，董事長張協勝、南投縣長許淑華、日月潭國家風景區管理處長簡慶發和魚池鄉長劉啟帆預計都將出席共襄盛舉。

▲台灣最大賞櫻盛會「九族櫻花祭」將於6日登場，圖為枝垂櫻100%盛開的花況。（圖／九族文化村提供）

九族文化村表示，現園區各處所栽種的6種品種、色系與型態各異，總數超過5千棵的櫻花樹，都將接力盛開，尤以新品種的「白色戀人」台灣雪櫻經過多年培育醞釀，花開時如雲朵般雪白、非常漂亮，最受矚目；遊客於花季期間入園隨處可見浪漫的絕美櫻花林，於櫻花樹下享受最自然的沉浸式體驗。

園區企劃人員表示，將配合花況持續推出歷年最受歡迎的日本祭典音樂、舞蹈與日式燒烤美食市集與特別演出等活動：除了日式浴衣體驗，今年也試辦限定日期的漢服體驗快閃店；2月10日、24日的櫻花茶會將邀請茶禪歌手高閑至、梆笛、二胡家林俊斌和柯蘭芬演出，18日的「詩人與咖啡櫻花茶的對話」活動，則邀請簡政珍、李長青等10幾位現代詩人來發表作品與對談，一起導覽文學步道後寫下「未來明信片」，報名參加者都可獲得「花見品春」伴手禮包。

▲台灣最大賞櫻盛會「九族櫻花祭」將於6日登場，圖為枝垂櫻100%盛開的花況。（圖／九族文化村提供）

農特產和美食方面，園區與魚池鄉公所合作、推廣在地農特產的小農市集，將在228四天連假推出：除了在地紅茶、咖啡、蘭花和香菇，屢獲國際獎項的妮娜巧克力莊園也會進駐，還提供九宮格的花見便當，並規劃「櫻祭野餐席」專區，19日更與「滿滿私廚」合作試辦2場「櫻花風土餐桌」計畫，推出午、晚餐各限量20席預約名額，報名者將可免費穿著浴衣在櫻花樹下的餐桌用餐。

表演活動則將從平日1天7場加碼至14場，包括每晚6時10分的「夜舞祭」大型壓軸演出，結尾的火舞秀尤其熱血吸睛，3月5日再追加「舞之鼓」太鼓與日本武士的盛裝遊行。

▲台灣最大賞櫻盛會「九族櫻花祭」將於6日登場，圖為枝垂櫻100%盛開的花況。（圖／九族文化村提供）

活動期間另有3個主題日：2月12日「和風浴衣日」，可著日式傳統浴衣或盛裝cosplay，票價2人1000元；2月14日「雪櫻情人節」，只要穿全身白色情人裝的情侶，每人享特價750元，還辦理「心心相依」舊衣拼圖共創活動，6日至14日期間購票時提供二手衣即可獲50元抵用券；2月19日「漢服春宴日」，著漢服古裝cosplay的遊客亦可享2人1000元優惠，另櫻花祭期間每天下午2點半後提供午後票700元優惠價。

九族提醒，活動預計從2月6日至3月5日，每天從早上9點半開放到晚上7點，所有詳情請上活動網頁（https://www.nine.com.tw/），還能觀賞最新花況的現場轉播畫面，或撥打服務專線049-2895361。

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