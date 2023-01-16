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九族文化村初一初二也能借發財金　慶元宵連7天特惠價750元

▲九族文化村於初一初二提供「喜錢」借發財金服務，並加碼推出歡慶元宵7天優惠價。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族文化村於初一初二提供「喜錢」借發財金服務，並加碼推出歡慶元宵7天優惠價。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

兔年新春和寶貴的10天連假即將到來，民眾紛紛規劃出遊計畫，九族文化村從過年到元宵「好康」不斷：除了提供「喜錢」借發財金活動、魚池鄉民免費（1月29日至2月4日一週間），還加碼推出慶元宵特價，自1月30日至2月5日連續7天可享750元門票優惠，讓民眾從大年初一一路開心暢遊至元宵。

九族文化村指出，大年初一、初二2天特別規劃於園區內萬山神石前的水源宮，舉辦「福德正神發財金請領」活動：入園民眾只要於水源宮前擲得一聖筊，即可借回200元現金、每日限量100組的玉兔迎春發財錢母。

▲九族文化村於初一初二提供「喜錢」借發財金服務，並加碼推出歡慶元宵7天優惠價。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村於初一初二提供「喜錢」借發財金服務，並加碼推出歡慶元宵7天優惠價。（圖／九族文化村提供）

現場同時辦理「喜錢」活動：民眾可自備象徵金幣的50元硬幣，進行「錢水沖喜，發財灌頂」儀式，10天連假期間每天上午10點半文化廣場的迎賓演出中更贈送限量100只「櫻花發發」袖珍紅包袋，讓幸運民眾收納50元喜錢金幣。

▲九族文化村於初一初二提供「喜錢」借發財金服務，並加碼推出歡慶元宵7天優惠價。（圖／九族文化村提供）

園方另表示，活動期間不分票種，皆加碼贈送日月潭纜車入園當日營業時間內不限次數的搭乘體驗，讓遊客在高空盡情呼吸芬多精、飽覽並深度體驗米其林三星級的日月潭和九族文化村景緻；最新活動與優惠詳情請上官網「好康優惠」查詢（https://www.nine.com.tw/），或撥打服務專線049-2898835。

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