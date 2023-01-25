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日月潭櫻花季2月初登場　九族文化村、暨南大學推賞櫻系列活動

▲2023日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2023日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場，日月潭國家風景區管理處指出，九族文化村與國立暨南國際大學屬2大必訪景點，將舉辦多場賞櫻體驗活動，包括櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、人文體驗等，邀請國人一起漫遊日月潭、享受櫻花樹下的浪漫時刻。

今年九族櫻花祭系列活動，除了2月6日至3月5日的「台灣第一夜櫻」每天贈送免費燈籠、讓遊客提著燈籠去賞夜櫻，還規劃太鼓迎春、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、YOSAKI舞蹈快閃等展演；現場也設有浴衣出租、花見野餐席、櫻花市集、花見通童玩攤等，讓民眾彷彿感覺「秒出國」、置身日本，2月10、18、24日週末期間還有櫻花茶會、櫻花餐桌計畫與「文學與咖啡茶的對談」等。

▲2023日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

暨大櫻花季則有結合「櫻花」、「茶道」與「咖啡」的賞櫻茶會及咖啡體驗（2月11日），邀請民眾在千株櫻花樹下品茶賞櫻，提供滿足視覺與味覺、療癒心靈的饗宴；同時結合南投在地業者，於2月1日至28日推出充滿在地風味「蛙寶市集」，日管處建議可自行攜帶坐墊或休閒座椅、自備食物飲品、茶具棚帳佈置個人區塊之野餐區。

▲2023日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處另表示，今年持續結合日月潭觀光圈、輔導推動自行車賞櫻體驗遊程：桃米休閒農業區推展協會推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」，規劃「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭有水巷」3條體驗路線，民眾可邊騎單車邊賞櫻，還能造訪風景名勝、品嘗金線蓮茶，以及體驗搭乘流籠等，活動統一採用網路報名（關鍵字：櫻花騎跡自行車遊程，聯絡窗口：南投縣桃米休閒農業區推展協會黃先生049-2987735）。

▲2023日月潭櫻花季將於2月初浪漫登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處也推薦多個在地業者推出的體驗活動遊程：「『SUP酷啦』！魚人請站好」、「金龍山日出野餐趣」、「魚人帶你乘風騎，踏潭划」、「有水巷櫻花大道導覧」，還有各式食宿遊購行等櫻花季超值優惠。

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