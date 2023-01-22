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獨／父女搏命開戰「插頭香」！　正妹女房仲卡贏老爸喊：超爽　

▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

經過兩年的疫情，高雄市三鳳宮又再次舉辦「插頭香」，而今年竟然意外上演「父女大戰」，最後由女兒順利插到頭香，她說自己才剛接觸房仲業，希望藉由插到頭香的好運氣，能夠讓自己今年的業績順利。

高雄市三鳳宮在初一子時一到，就敲起鐘，似乎在預告等會即將要開廟門，就在晚間11點14分的時候，總幹事何欣諧帶領廟內的志工開始倒數，準時11點15分開廟門，門才開一半不到，外頭等待插頭香的信眾就全都飛奔而來，目標只有一個就是把手上的香插到天公爐當中，不像其他廟宇有獎金，單純只是為了一個好運氣。

▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三鳳宮在晚間11點15分開廟門 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

廟門一開，一對男女速度飛快，幾乎同時間把手上的香插到天公爐當中，一時間就看到彼此間的那股狠勁。他們就是兔年在三鳳宮插到頭香的人，兩人幾乎同時間完成動作，但到底是誰插到頭香？其實似乎也不太重要，因為他們是盧姓一家人，剛剛上演了一場父女大戰。

在不動產公司亞灣漢神店擔任仲介的26歲女兒盧芃諭插到頭香直呼，「超爽的！畢生的回憶。」爸爸接著說：「太興奮了！」女兒說，自己今年想來插頭香，就是才剛從事房仲業，看能不能更旺一點，「這是我第一次插到頭香」臉上難掩笑容，她祈求三太子能夠幫助自己在今年能夠賣更多房子， 希望今年可以更順一點。

▲高雄市三鳳宮暌違兩年再舉行插頭香，今年是一對盧姓父女檔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧姓女房仲（左）希望今年能夠多賣一點房子 。（圖／記者吳奕靖攝）

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