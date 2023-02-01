　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

繼與鍾東錦團拜同框！朱立倫再送2瓶高粱　添藍營和解氛圍

▲▼ 國民黨黃復興黨部主委季麟連出席陽明山姜太公道場春酒宴，代表朱立倫致贈兩瓶金門高粱予苗栗縣長鍾東錦，再添大和解氛圍。（圖／讀者提供）

▲國民黨黃復興黨部主委季麟連出席陽明山姜太公道場春酒宴，代表朱立倫致贈兩瓶金門高粱予苗栗縣長鍾東錦，再添大和解氛圍。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨苗栗縣黨部昨舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦與國民黨主席朱立倫「同框」，展現藍營大和解氣氛。朱立倫昨晚再主動「加碼」，委由黃復興黨部主委季麟連在陽明山姜太公道場春酒宴上，致贈鍾東錦兩瓶金門高粱。藍營人士認為，鍾東錦與國民黨之間的確認黨籍存在訴訟，由於現階段雙方都釋出善意，以和解方式收場，似乎指日可待。

2022九合一大選中，苗栗縣長由自國民黨開除黨籍、以無黨籍身分參選的鍾東錦成功當選，擊敗國民黨推派的參選人謝福弘，昨日朱立倫南下參加新春團拜與苗栗縣黨部主委布達，也是選後與鍾東錦首度同框。

鍾東錦提到，團拜有很多國民黨長輩、先進參與，心態上就是回來看老朋友，被問到與朱立倫在大選後首度同台，是否覺得尷尬？鍾認為自己「一直都是藍營大兵」，並不會覺得尷尬。

據了解，鍾東錦參選縣長之前，曾獨自前往陽明山姜太公道場祈求姜太公賜卦指點迷津，同時點七星燈祈福，當時籤詩內容指出鍾東錦將心想事成，一路會過關斬將，最終當選縣長，因此昨晚鍾東錦特別北上參加道場舉辦的春酒宴答謝神思。

知情人士指出，季麟連得知鍾東錦會出席餐會後，立刻向朱立倫告知，朱便交代季準備兩瓶金門高粱好好款待鍾。席間，鍾與季比肩而坐，私下交換許多意見，互動相當熱絡，雙方並面露笑容拿著兩瓶酒接受在場人士拍照，頗有杯酒泯恩仇之意。

鍾東錦致詞表示，感謝大家在選舉期間的幫忙，也說不會辜負選民期待，會好好努力推動縣政，尤其是接下來在銅鑼客家大院等地舉行的桐花季活動，將是推廣苗栗觀光的重點項目。

道場主席羅世新也提到，鍾東錦經姜太公神卦啟發，問鼎縣長大位。儘管選舉過程，被國民黨開除黨籍，且提出確認黨籍存在訴訟，相信在神明庇佑下，雙方都會有足夠的智慧，讓官司圓滿劃下句點。
 

ET快訊
快訊／新竹議員「每票1千」當選　遭判3年8月
「0+7」放寬！　新規定細節公布
恐怖！台中男走斑馬線被撞　後照鏡「吊頸」雙腳懸空搖晃
快訊／恐祭黨紀！台南議長邱莉莉、副議長林志展送中評會
新好市多卡「早鳥優惠」一次看！　餐飲、高鐵回饋飆到10%
快訊／台2線下雪？　銀白世界畫面曝光
出現「特別降溫訊號」！　恐影響台灣
快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安：林奕華2／3正式上任
夫妻連生兩胎「陰陽人」！13歲妹長出丁丁　醫驚：和成年男性一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

民眾黨團批蘇貞昌常對立委口出惡言　盼陳建仁：真的能溫柔堅韌

轟陳建仁過客心態！　朱立倫：勞保、台電、中油去年慘虧數千億

快訊／恐祭黨紀！台南議長涉黑爭議　民進黨2公職送中評會

國民黨新人事曝光！林奕華請辭革實院長　李貴敏升任黨副祕書長

明親自出席行政院會　蔣萬安：與中央反映「交通、福利政策」

陳建仁明首度主持行政院會　六都首長都將出席

贈邱太三「金門和平紀念酒」　陳玉珍提三訴求盼：擴大兩岸交流

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡不是唯一考量

贈陳建仁「兩寶」　時力黨團要新內閣「苦民所苦」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

民眾黨團批蘇貞昌常對立委口出惡言　盼陳建仁：真的能溫柔堅韌

轟陳建仁過客心態！　朱立倫：勞保、台電、中油去年慘虧數千億

快訊／恐祭黨紀！台南議長涉黑爭議　民進黨2公職送中評會

國民黨新人事曝光！林奕華請辭革實院長　李貴敏升任黨副祕書長

明親自出席行政院會　蔣萬安：與中央反映「交通、福利政策」

陳建仁明首度主持行政院會　六都首長都將出席

贈邱太三「金門和平紀念酒」　陳玉珍提三訴求盼：擴大兩岸交流

徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡不是唯一考量

贈陳建仁「兩寶」　時力黨團要新內閣「苦民所苦」

劉榮華到味全龍春訓客座　與兒子劉家愷合體

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

112年池上鄉擔飯傳濃情　元宵祈福繞境活動

2022亞洲供應鏈市值百大企業榜出爐　台積電蟬聯冠軍

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！憔悴臉蛋遮不住　網驚：認不出

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

劉雨柔「被逼做決定」凌晨悲吐心聲！再多眼淚也喚不回：沒辦法坦承的關係

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」　用棉花棒也GG了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

柯建銘：普發6000元「4月4日三讀」

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

郭董參選露心跡　有意組非綠陣營

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫傻眼

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

快訊／宣布參選！徐巧芯自評「惡女」：神擋殺神、佛擋殺佛

蔡英文邀賴清德參加國安晨會　座位安排透玄機

快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安證實：林奕華2／3正式上任

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

台南議長涉黑爭議　2公職移送中評會

要侯友宜大膽說「我要」　趙少康反徵召：別想等黃袍加身

更多熱門

相關新聞

曝黨內憂心2024！　柯志恩：侯友宜的確是公認最強

曝黨內憂心2024！　柯志恩：侯友宜的確是公認最強

對比民進黨於九合一選戰慘敗後，綠營黨內迅速定於一尊，權力結構重整後逐漸向副總統賴清德靠攏傾斜，地方縣市長選舉狂勝的國民黨2024總統人選由誰出戰、黨內提名制度、時程為何，恐怕仍有一番漫長的攻防角力整合過程。國民黨智庫執行長柯志恩今（1）日受訪透露，藍營內部確實很憂心，但若從民調來看，「新北市長侯友宜的確是大家認為最強、最穩定的，這是無庸置疑的。」

鍾東錦選後首同框朱立倫　最想說這句話

鍾東錦選後首同框朱立倫　最想說這句話

徐巧芯搏上位頻喊「初選要公平」　秦慧珠：別不顧制度狂放話

徐巧芯搏上位頻喊「初選要公平」　秦慧珠：別不顧制度狂放話

賴清德下立委補選動員令！　朱立倫：國民黨不敢樂觀

賴清德下立委補選動員令！　朱立倫：國民黨不敢樂觀

趕在燈會前上任副市長　林奕華曝2/5前辭立委

趕在燈會前上任副市長　林奕華曝2/5前辭立委

關鍵字：

鍾東錦團拜朱立倫高粱藍營

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面