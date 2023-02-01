繼與鍾東錦團拜同框！朱立倫再送2瓶高粱　添藍營和解氛圍

▲國民黨黃復興黨部主委季麟連出席陽明山姜太公道場春酒宴，代表朱立倫致贈兩瓶金門高粱予苗栗縣長鍾東錦，再添大和解氛圍。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨苗栗縣黨部昨舉辦新春團拜，遭開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦與國民黨主席朱立倫「同框」，展現藍營大和解氣氛。朱立倫昨晚再主動「加碼」，委由黃復興黨部主委季麟連在陽明山姜太公道場春酒宴上，致贈鍾東錦兩瓶金門高粱。藍營人士認為，鍾東錦與國民黨之間的確認黨籍存在訴訟，由於現階段雙方都釋出善意，以和解方式收場，似乎指日可待。

2022九合一大選中，苗栗縣長由自國民黨開除黨籍、以無黨籍身分參選的鍾東錦成功當選，擊敗國民黨推派的參選人謝福弘，昨日朱立倫南下參加新春團拜與苗栗縣黨部主委布達，也是選後與鍾東錦首度同框。

鍾東錦提到，團拜有很多國民黨長輩、先進參與，心態上就是回來看老朋友，被問到與朱立倫在大選後首度同台，是否覺得尷尬？鍾認為自己「一直都是藍營大兵」，並不會覺得尷尬。

據了解，鍾東錦參選縣長之前，曾獨自前往陽明山姜太公道場祈求姜太公賜卦指點迷津，同時點七星燈祈福，當時籤詩內容指出鍾東錦將心想事成，一路會過關斬將，最終當選縣長，因此昨晚鍾東錦特別北上參加道場舉辦的春酒宴答謝神思。

知情人士指出，季麟連得知鍾東錦會出席餐會後，立刻向朱立倫告知，朱便交代季準備兩瓶金門高粱好好款待鍾。席間，鍾與季比肩而坐，私下交換許多意見，互動相當熱絡，雙方並面露笑容拿著兩瓶酒接受在場人士拍照，頗有杯酒泯恩仇之意。

鍾東錦致詞表示，感謝大家在選舉期間的幫忙，也說不會辜負選民期待，會好好努力推動縣政，尤其是接下來在銅鑼客家大院等地舉行的桐花季活動，將是推廣苗栗觀光的重點項目。

道場主席羅世新也提到，鍾東錦經姜太公神卦啟發，問鼎縣長大位。儘管選舉過程，被國民黨開除黨籍，且提出確認黨籍存在訴訟，相信在神明庇佑下，雙方都會有足夠的智慧，讓官司圓滿劃下句點。

