11歲少女過年擺攤　賣發光玩具「13天賺4.4萬」忙到半夜才回家

▲四川一名11歲少女，在春節期間擺攤賣發光玩具。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

小小年紀，很有生意頭腦！中國四川省自貢市一名11歲少女，當地春節期間有燈會，她便向父親提議擺攤，自1月17日開始，每天可以賺8、900元人民幣，生意好的時候甚至可以賺1500元人民幣以上，不到半個月，淨賺超過1萬人民幣（約4.4萬新台幣）。

少女的父親李男向《瀟湘晨報》透露，因為家住在自貢彩燈大世界正大門對門，春節期間會非常熱鬧，逛街時他看到很多發光玩具，隨口跟女兒說了一句：「在這裡擺攤生意肯定會很不錯」，原以為只是玩笑，結果女兒認真考慮要在過年時擺攤。而他也同意了，幫忙安排從外地進貨和組裝，一開始只進4、5000元人民幣左右的貨，品項像是發光的兔耳朵、小燈籠、小花燈。

▲少女提議要擺攤。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

李男指出，起初生意普普，一天只賺了1、200元人民幣，但女兒非常興奮，「只要賣出去了她就很開心，每天都會和自己的親友分享當天賣了多少錢」，直到除夕當天，來看燈會的遊客變多，生意開始漸漸變好，之後每天收入可以超過1000元人民幣，最好的時候可以賺2000多元人民幣。

▲少女有時會忙到半夜才回家。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

每天早上10點至12點左右，李男會幫忙擺攤，後來就交給女兒一個人，「她是很外向的小孩，和陌生人溝通也比較順暢，後來幾天的貨就非常好賣」，甚至會忙到半夜11點多才回家，看客人多寡決定。擺攤第13天的時候，總利潤已經超過1萬人民幣，不過因為春節快結束，客人也變少了，他們預計擺攤到元宵節。

李男表示，女兒一直都很懂事，這段時間看到女兒的成長，讓他感到很欣慰，不過看到手上的凍瘡也忍不住心疼。至於賺來的錢，女兒打算給媽媽買禮物，剩下的會存下來等將來上大學用。

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