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來自波蘭「隱藏版暢銷書」！手繪地圖賣破10萬本　台灣插圖超萌

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲「2023台北國際書展」主題國波蘭，有許多重要和亮眼作品，還有「隱藏版暢銷書」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「台北國際書展」今年將於1月31日～2月5日舉行，主題國為波蘭，許多讀者或許對波蘭的書籍感到陌生，不過波蘭很多作家關心世界脈動，出版品十分重要也值得關注；此外在台灣幾個「隱藏版暢銷書」國家名單當中也有波蘭，尤其《地圖》這本手繪地圖更在台灣賣超過10萬本，收錄4000多幅原創插圖，包括台灣地圖也在其中。

▲▼「2023台北國際書展」波蘭主題國。（圖／記者林育綾攝）

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台北國際書展過去3年受到疫情影響而變動，今年正式宣告恢復實體書展，書展基金會董事長趙政岷透露，台灣有超過一半以上的書籍是來自國外，是一個思想開放的國度，有許多暢銷書都是翻譯書，而波蘭也在台灣的「隱藏版暢銷書」國家名單當中。

趙政岷分享，波蘭有許多作家關心世界脈動，在國際上有重要的地位，值得重視；加上波蘭歷史悠久，神秘色彩濃厚，而且視覺藝術表現傑出，在「插畫、繪本」都有很多亮眼作品，「奇幻、魔幻」元素的文學也很傑出，像是近來被Netflix改編的原著小說《獵魔士》。希望藉著今年書展的機會，讓台灣讀者有機會更認識波蘭的文化與書籍。

▲▼「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，主題國為波蘭。（圖／記者林育綾攝）

▲趙政岷分享《地圖》這本手繪地圖，已經賣了超過10萬冊。（圖／記者林育綾攝）

像是今年由網路與書出版的《垃圾之書：面對人類將被廢棄物所廢棄的事實與行動》，作者史坦尼斯瓦夫・盧賓斯基，是一名生態及鳥類學者、文化學家，也是波蘭最重要文學獎Nike Award得主，他藉著這本「非虛構環境紀實」，提出對「垃圾」的終極探問，也是「垃圾文化」的生態浩劫觀察實錄。

還有知名的報導文學《跳舞的熊》作者維特多．沙博爾夫斯基(Witold Szabłowski) 在今年書展也會親自來台，他是一名記者，也是天生說故事的能手，他以熊的境況來譬喻了人們的境況，以一隻「被解放的熊」來描述轉型之國人們的生命故事。若對「轉型正義」這個關鍵字有興趣，也能欣賞他的作品。

▲▼「2023台北國際書展」波蘭主題國。（圖／記者林育綾攝）

▲「2023台北國際書展」波蘭主題國，有許多重要作品，作家也將親自來台。（圖／記者林育綾攝）

趙政岷也提到一本來自波蘭的手繪地圖《地圖》，在台灣已經賣了超過10萬冊，在許多通路多次成為暢銷榜首！《地圖》收錄了4000多幅原創插圖，以新穎角度和新奇趣味，畫出地球村萬事萬物，在全球40多個國家都有讀者珍藏，是史上最獨特的「手繪風世界地圖」。2017年出版社小天下發行增訂版時，還新增了台灣、南韓、越南、土耳其；更為了男女比例平等，書裡許多角色都重新設計。

▲▼「2023台北國際書展」波蘭主題國。（圖／記者林育綾攝）

▲▼來自波蘭的「隱藏版暢銷書」，《地圖》也收錄中華民國。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2023台北國際書展」波蘭主題國。（圖／記者林育綾攝）

「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題國波蘭特別為台灣規劃三大展覽，人氣著作《跳舞的熊》等波蘭作家將親自來台；另也有其他國際焦點。文化部同樣在展場增加「防疫走道」；此外也讓18歲以下、持展期當日桃園以南及宜花東當日高鐵台鐵車票者、外籍人士持護照及居留證者，都能免費入場。

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