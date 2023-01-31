蔡英文許願「能有一個不被注意的時間」：羨慕可以來逛書展的人

▲2023台北國際書展，總統蔡英文致詞表示，很羨慕自由逛書展的人。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

2023台北國際書展今（31）日在世貿一館開跑，總統蔡英文上午出席致詞時也透露，其實很羨慕可以來逛書展的人，並說「如果有機會，我還是非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展」，更自曝當了總統後，書架上的書越來越多，但很可惜常常沒時間好好的來讀這些書，因此有時間逛書展、唸完一本書的人，都是幸福的人。

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▲總統蔡英文出席「2023台北國際書展」開幕。（圖／文化部提供）

蔡英文提到，台北國際書展是她每年很期待的活動，今年很高興可以如常舉行，特別是隨著台灣邊境解封，今年書展邀請多達32國，超過200位國際出版人、作家、版權人共襄盛舉。呼應書展主題「閱讀的多重宇宙」，她認為這很符合閱讀帶來的體驗，像是太空人探索一個星球，獲得許多新發現，藉由書展也和各國文化交流。

而波蘭是今年書展的主題國，蔡英文說，臺灣和波蘭共享自由民主的價值，這幾年來也持續深化交流，相信透過書展，能夠更深入的認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。波蘭有波蘭壯闊的歷史，孕育出非常多優秀的作家。

像是前幾年《跳舞的熊》這本書在臺灣出版以後，廣受大家好評和推薦，今年沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）以及很多優秀詩人及文學家，都將在書展和臺灣民眾見面，讓很多讀者都迫不及待了。

▲蔡英文羨慕可以自由逛書展的人。（圖／記者林育綾攝）

蔡英文鼓勵國人參加書展，也坦承自己的感受，「事實上我很羨慕今天可以來參加書展的人，做總統只能來致詞；如果我有機會，我還是非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展。」

她還說，大家知道她有閱讀習慣，不過當總統後，常常沒辦法靜心的唸完一本書；然而因為總統身份，很多人都希望她能讀他們的書，所以很多人會贈書給她，導致目前書架上的書，比她在任何一段時間累積的還多，「我有時候覺得很可惜，沒有時間好好的來讀這些書。」

因此她表示，「有時間自由來逛書展的人，有時間唸完一本書的人，那都是幸福的人。」鼓勵國人利用時間來逛書展，好好的閱讀，讓人生更充實。

▲2023台北國際書展邀請多達32國，超過200位國際出版人、作家、版權人共襄盛舉。（圖／記者林育綾攝）