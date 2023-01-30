工地鷹架變書架、在發財車上辦簽書會！台北國際書展亮點搶先看

▲2023台北國際書展，讀字公民打造「讀字工地」，還有發財車直接開進展區，變成作家簽名的舞台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館登場，今年由於國境解封，將有許多國際作家親自訪台與讀者見面之外，國內展區也有許多趣味亮點，像是公民書區將展區打造成「工地」，鷹架變成書架，還把發財車直接開進來，除了能當倡議台，還會讓作家直接坐進駕駛座辦簽書會，相當有巧思！

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▲▼「鷹架」搖身變成「書架」。（圖／記者林育綾攝）



2023台北國際書展的公民書區，由獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」，把工地常見的鷹架當成書架，還有發財貨車、電動旗手假人等，都直接搬進書展裡，趣味感爆棚。

▲90%以上的素材都真實來自工地，還可以再利用。（圖／記者林育綾攝）



獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，此次策展呼應減碳和循環永續，90%以上的素材都是可以再利用的，而且大家看到搖身變成書架的「鷹架」，還有水桶、帆布等，都是真的來自於工地；另外還有「開工動土大典」、工地指揮假人等，可以讓讀者來打卡合影。

▲還有「動土典禮」可以讓讀者打卡合影。（圖／記者林育綾攝）



而象徵「戰車」的發財車，在書展未來幾天也會舉辦講座、簽書會，作家將直接坐進「駕駛座」裡幫讀者簽名，充分利用戰車的每一處空間。陳夏民也說，以工地為主題，也是呼應疫情解封之後，重新來「開工、動土」建立屬於我們的新秩序，鼓勵大家有任何想做的事都開始進行。

▲工地指揮假人、帆布等都會在書展現場看到。（圖／記者林育綾攝）

這個在去年「讀字便利店」慶功宴上想出的怪點子，讀字公民認為書展最迷人的時刻，就是在佈展、結束時，可以感受到這地方曾經匯集很多人的智慧結晶、分享很多美好瞬間，這就是工地的美好。

▲2023台北國際書展「讀字工地」成為亮點（圖／記者林育綾攝）