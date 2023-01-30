　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工地鷹架變書架、在發財車上辦簽書會！台北國際書展亮點搶先看

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展，讀字公民打造「讀字工地」，還有發財車直接開進展區，變成作家簽名的舞台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館登場，今年由於國境解封，將有許多國際作家親自訪台與讀者見面之外，國內展區也有許多趣味亮點，像是公民書區將展區打造成「工地」，鷹架變成書架，還把發財車直接開進來，除了能當倡議台，還會讓作家直接坐進駕駛座辦簽書會，相當有巧思！

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「鷹架」搖身變成「書架」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

2023台北國際書展的公民書區，由獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」，把工地常見的鷹架當成書架，還有發財貨車、電動旗手假人等，都直接搬進書展裡，趣味感爆棚。

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

▲90%以上的素材都真實來自工地，還可以再利用。（圖／記者林育綾攝）

獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，此次策展呼應減碳和循環永續，90%以上的素材都是可以再利用的，而且大家看到搖身變成書架的「鷹架」，還有水桶、帆布等，都是真的來自於工地；另外還有「開工動土大典」、工地指揮假人等，可以讓讀者來打卡合影。

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

▲還有「動土典禮」可以讓讀者打卡合影。（圖／記者林育綾攝）

而象徵「戰車」的發財車，在書展未來幾天也會舉辦講座、簽書會，作家將直接坐進「駕駛座」裡幫讀者簽名，充分利用戰車的每一處空間。陳夏民也說，以工地為主題，也是呼應疫情解封之後，重新來「開工、動土」建立屬於我們的新秩序，鼓勵大家有任何想做的事都開始進行。

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

▲工地指揮假人、帆布等都會在書展現場看到。（圖／記者林育綾攝）

這個在去年「讀字便利店」慶功宴上想出的怪點子，讀字公民認為書展最迷人的時刻，就是在佈展、結束時，可以感受到這地方曾經匯集很多人的智慧結晶、分享很多美好瞬間，這就是工地的美好。

▲▼2023台北國際書展，獨立出版聯盟打造「讀字工地」，集結台灣獨立書店文化協會打造「拾年工寮」、NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展「讀字工地」成為亮點（圖／記者林育綾攝）

相關報導

台北國際書展「波蘭主題國」搶先看！神秘古籍、獵魔士作者來台

 

ET快訊
《星期三》女星驚傳離世！好友證實死訊　享壽64歲
迴轉壽司驚見「貝肉不斷抖動」　網友嚇壞：新鮮過頭
快訊／65萬YTR女兒出生了！　「二寶長超像哥哥」合照報喜
快訊／機械停車位夾死證交所前副總　腹部重創相驗結果曝
快訊／當過厄文隊友！中信特攻簽下NBA資歷搖擺人
漫威神片悄上架！　Netflix二月份完整片單公開
快訊／魔獸回來了！登上「台北101」
18縣市低溫特報！今晚剩不到10度　回暖時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想脫單看過來！本月桃花最旺TOP4星座　天秤會有舊愛回頭

工地鷹架變書架、在發財車上辦簽書會！台北國際書展亮點搶先看

台北國際書展「波蘭主題國」搶先看！神秘古籍、獵魔士作者來台

他羨慕健身男教練「約砲不斷」！網友打趣：總要看成果

今晚剩不到10度！明「1天內溫差15度」　回暖轉濕時間點出爐

今本土病例翻倍暴增！王必勝曝原因　是否第四波「再觀察一周」

小學生流行這3字「8年級生超問號」　10大初老徵兆一票人全中了

法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

被誤射GG了！射氣球老闆慶祝「小烏龜康復」　優惠活動笑噴客

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

想脫單看過來！本月桃花最旺TOP4星座　天秤會有舊愛回頭

工地鷹架變書架、在發財車上辦簽書會！台北國際書展亮點搶先看

台北國際書展「波蘭主題國」搶先看！神秘古籍、獵魔士作者來台

他羨慕健身男教練「約砲不斷」！網友打趣：總要看成果

今晚剩不到10度！明「1天內溫差15度」　回暖轉濕時間點出爐

今本土病例翻倍暴增！王必勝曝原因　是否第四波「再觀察一周」

小學生流行這3字「8年級生超問號」　10大初老徵兆一票人全中了

法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

被誤射GG了！射氣球老闆慶祝「小烏龜康復」　優惠活動笑噴客

「大學讀1科系」8成同學買房又生孩！他曝：沒有富二代

手遊天尊跟風按讚送紅包…1天飆到150萬　貼匯款證明：我很缺錢！

咳嗽1個月沒好以為感冒！就醫「胃食道逆流」　有2症狀注意了

超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

想脫單看過來！本月桃花最旺TOP4星座　天秤會有舊愛回頭

LINE粉注意！巨型兔兔降臨北市　「熊大兔兔小農村」成台灣燈會亮點

牆壁都黃了！他怨家人「1舉動」熏慘　意外爆共鳴：整層都那味

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世！好友證實死訊　享壽64歲

水鹿母子寒夜遭路殺！強光照射猛撞雙亡　「肇逃」駕駛挨批冷血

快訊／機械停車位夾死證交所前副總黃乃寬　腹部重創相驗結果曝

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

好市多牛排大降價　他嗨喊：比豬肉便宜

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

入夜驟降14度　18縣市亮低溫燈號

更多熱門

相關新聞

獵魔士作者來台！國際書展搶先看

獵魔士作者來台！國際書展搶先看

國境解封，2023台北國際書展也恢復如常舉行，將於1月31日～2月5日在世貿一館登場！今年主題國為波蘭，包括Netflix改編的《獵魔士》原著作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）親自來台，還有許多海內外作家都將跟讀者實際見面。另外還有搶眼的「讀字工地」將工地直接搬進書展，各種亮點巧思讓人期待！

波蘭「隱藏版暢銷書」賣破10萬本

波蘭「隱藏版暢銷書」賣破10萬本

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

2023台北國際書展　3族群免費入場

2023台北國際書展　3族群免費入場

逛線上書展　3千家出版社萬種書籍1折起

逛線上書展　3千家出版社萬種書籍1折起

關鍵字：

台北國際書展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

最美脫北女孩「全身都變了」！

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

電梯大樓住幾樓最優？

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面