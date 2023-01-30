台北國際書展「波蘭主題國」搶先看！神秘古籍、獵魔士作者來台

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2023台北國際書展搶先看！波蘭主題館神秘古籍、獵魔士作者來台

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展「波蘭主題國館」展區，還打造《獵魔士》打卡牆，原著作家也親自來台跟讀者見面。。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國境解封，2023台北國際書展也恢復如常舉行，將於1月31日～2月5日在世貿一館登場！今年主題國為波蘭，包括Netflix改編的《獵魔士》原著作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）親自來台，還有許多海內外作家都將跟讀者實際見面。

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼「波蘭主題國館」視覺以國家經典紅色為代表色，融合傳統雕飾與現代的波蘭設計元素。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

今年書展「波蘭主題國館」由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同規劃，經歷2年多籌備，館內將打造3個主題展覽，分別為「從書中看波蘭歷史」、「百年波蘭繪本插畫展」、「世界文明史珍本古籍展」。

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此次波蘭主題館也將帶來最神秘的「世界文明史珍本古籍展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

其中最神秘、吸睛的莫過於「世界文明史珍本古籍展」，展出有關古埃及至歐洲文藝復興、哥倫布發現新大陸等關鍵文明發展的8冊珍本古籍複製品，其中蕭邦的《鋼琴協奏曲F小調》與卜彌格《中國植物誌》2冊，將在台北國際書展搶先曝光。

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此次波蘭主題館也將帶來最神秘的「世界文明史珍本古籍展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

波蘭主題國策展單位更力邀8位重量級作家來台，包含近期Netflix改編的《獵魔士》原著作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski），該系列書是波蘭當代最受歡迎的暢銷小說。主題館還特別打造一面「打卡牆」，讀者可以拿著寶劍道具合影。

▲▼2023台北國際書展「波蘭主題國館」展區還打造《獵魔士》打卡強，原作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）來台。（圖／記者林育綾攝）

▲《獵魔士》原著作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）來台，俏皮的表情在打卡牆前拍照。（圖／記者林育綾攝）

還有在台灣已有中譯本的維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski），以及詩人、跨界創作者、童書作者及插畫家等都親自訪台，將參與書展之夜朗讀活動、互動工作坊等。

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「波蘭主題國館」也介紹波蘭的歷史、插畫等作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

「波蘭主題國館」視覺以國家經典紅色為代表色，融合傳統雕飾與現代的波蘭設計元素，將讓台灣讀者對於波蘭出版文化有深刻體驗，期間也會舉行新書推介會、互動工作坊、音樂表演等活動，邀請讀者從書籍閱讀、美食、手作互動等面向認識波蘭。

▲▼2023台北國際書展，「波蘭主題國」展區搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「波蘭主題國館」在書展期間，也會舉行新書推介會、互動工作坊、音樂表演等活動。（圖／記者林育綾攝）

2月4日週六舉辦的「波蘭之夜」，將由波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂、電子音樂融合為特色的四人音樂團體AGADANA來台演出，更為民眾示範波蘭國民料理「獵人燉肉」做法、限量試吃活動，感受波蘭傳統音樂和驚喜美食秀。

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