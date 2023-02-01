快訊／「民進黨重整旗鼓第一步」　賴清德3任務：全力支持陳建仁

▲賴清德中執會前發表談話。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德1日下午主持就職後首場中執會，他在會前發表談話說，今天也是行政院長陳建仁訪問立法院朝野黨團的日子，民進黨在敗選後，踏出重整旗鼓的第一步，他要交付3項任務：第一，全力協助陳揆推動政務，第二，全力輔選南投縣立委補選參選人蔡培慧，第三，請中執委們支持黨務革新，讓社會看到民進黨改革的決心，重新贏回信賴，爭取服務社會大眾的機會。

賴清德在中執會前發表談話，指民進黨在11月26日敗選後，接受社會各界批評指教，踏出重整旗鼓的第一步，敬請民進黨同志掌握契機，團結合作完成3項工作：第一，全力協助陳建仁院長推動政務，他肯定陳揆以國家為己任，肩負起國家重要的工作，並建立以服務人民為信仰的內閣，陳揆本身信仰虔誠，同時也是享譽國內外的科學家，不僅是中研院院士，也是美國國家科學院院士，更是教廷宗座科學院院士，以他具備宗教家慈悲為懷的精神，以及科學家務實理性的態度，絕對是台灣疫情之後療癒社會、照顧人民、持續推動國家進步發展的院長不二人選，立法院的委員們一定要全力協助他完成工作。

賴清德說，其次，敬請民進黨同志能夠全力輔選南投縣立委補選參選人蔡培慧，蔡是傑出的南投女兒，一路苦讀拿到台大博士，並在大學任教，但在921地震後馬上回到南投，放棄台北優渥的工作，參與救災工作，這麼多年來都沒有離開南投，肩負照顧受災南投的工作，甚至為了深耕南投，放棄民進黨第二次不分區立委席次，毅然決然地投入立委選舉，後來為了縣長選舉辭官參選，一心一意想為南投爭一口氣，「即使這場選舉艱困，但我們不能放棄」，民進黨中央除了將派駐人員輔選外，也呼籲同志與蔡培慧站在一起，贏得勝利。

對於第三個工作，賴清德說，他宣示就職黨主席時，提出「守護台灣，增進台灣民主、和平、繁榮」的新使命，還有團結黨內及社會，提出下一階段國家發展藍圖，請所有中執委在進行黨務革新時能夠支持，讓台灣社會看到民進黨所展現的決心，重新贏回社會對民進黨的信賴，進一步爭取服務社會大眾的機會。

賴清德特別談及，今天議程已經排入黨部組織的調整，後續進入討論事項時，敬請大家支持，另外也跟各位執委特別抱歉、拜託，因為黨務革新劍及履及，所以可能未來幾個禮拜裡面，需要常委能夠共同參與，也請大家時間能夠空出來。