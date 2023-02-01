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她假裝「罹癌長腫瘤」募資詐騙112萬！　照片「1失誤」露餡被抓

▲▼她假裝「罹癌長腫瘤」募資詐騙112萬。（圖／翻攝自臉書）

▲麥迪森她假裝罹癌詐騙募資，結果假冒的治療機器安裝錯誤露餡。（圖／翻攝自臉書）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名19歲女子在TikTok和臉書上稱自己患有胰臟癌，並在網路上募資超過3.7萬美元。結果專業人士發現，她上傳的照片中，許多醫療儀器的安裝位置都不對，報警後才發現這完全是一場騙局。

根據《紐約郵報》報導，來自愛荷華州的19歲女子麥迪森（Madison " Maddie " Russo）在TikTok和臉書上假裝患有二期胰臟癌、急性淋巴細胞白血病，還有一顆足球大小的腫瘤包覆她的脊椎，並在GoFundMe募資網站描述假的治療過程，共有439人受騙，捐款超過3.7萬美元（約台幣112萬元）。

▲▼她假裝「罹癌長腫瘤」募資詐騙112萬。（圖／翻攝自臉書）

▲麥迪森隨即在1月23日因一級竊盜罪被捕，最高可判處10年監禁。（圖／翻攝自推特）

麥迪森裝病的故事在1月11日被揭發，當時有一名自稱醫療專業人士的人向警方報案，表示他們注意到麥迪森的發文中，存在著許多醫療錯誤，尤其是她安裝在身體上的醫療管線，實際上是完全不對的。

警方進一步調查後發現，麥迪森除了用假故事騙人之外，還竊取了真正患病者的照片來假冒自己。警方調閱了她的醫療紀錄發現，她根本沒有在任何醫療機構檢查出患有癌症或腫瘤。

麥迪森隨即在1月23日因一級竊盜罪被捕，最高可判處10年監禁，曾在GoFundMe上進行捐款的受害者也都得到了補償。

@bobbysmurdyyy #maddierusso #maddierussofakecancer ♬ original sound - Bobby
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