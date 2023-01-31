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曾示警陸2027年攻台　美前印太司令戴維森訪台

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

▲戴維森（Phil Davidson）本周率團訪台。（資料照／美國印太司令部）

記者呂晏慈／台北報導

曾示警中國大陸可能在2027年攻台的美國前印太司令戴維森上將（Adm. Philip Davidson）率領美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research, NBR）訪問團訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，拜會國安會秘書長顧立雄等政要，就台海及區域情勢等議題廣泛交流。

戴維森於2021年3月曾在聯邦參議院軍事委員會聽證會警告，中國正加速推動取代美國全球領導地位，「台灣顯然是中國實現這項目標之前的一個野心」，他認為中國可能在未來6年內（推算為2027年），就會入侵台灣。

外交部今天表示，戴維森率領美國智庫「國家亞洲研究局」訪問團，應我政府邀請於今月30日至2月4日訪台，團員包括歐布萊特石橋集團亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby）、笹川和平基金會資深主任蕭夫（James Schoff）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、研究副會長蘇艾琳（Alison Szalwinski）及資深計畫經理帛瑞秋（Rachel Bernstein）亞太議題專家一行6人。

訪團在台期間將晉見蔡英文，並接受外交部長吳釗燮款宴，以及拜會顧立雄、國防部、經濟部、大陸委員會、國防安全研究院及台灣民主基金會，就台海及區域情勢等議題廣泛交流。

外交部說明，由於本團團員高度關注台海安全情勢，並具安全、印太區域研究背景，此行來訪彰顯美國智庫及學界對印太安全局勢的重視，外交部對此表達誠摯歡迎，在新的一年，外交部將持續深化與美國智庫學界的交流互動，促使美國各界友人加深對台灣的認識與瞭解。

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