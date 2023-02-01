陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

新任行政院長陳建仁昨（31）日帶領新內閣團隊正式上任，但新內閣名單也引發諸多爭議。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱1日就在臉書對這些爭議一一解釋，其中備受關注的陳建仁「借調」一事，她更直言，像前台北市長柯文哲這種，借調回去連演都不演，只做一個月就開始爽領退休金的才叫大米蟲。

吳欣岱指出，國民黨近期對新內閣的攻勢都滿好拆解，她也一一解釋。第一「選輸了都升官」，她狠酸，難道要像新任立委王鴻薇、準台北副市長林奕華，選贏了還不去當，辜負選民期待，她痛批這種「落跑民代」還可以拿到選舉補助款，才叫民主國家的悲哀；第二「抄襲」，針對陳建仁被指控抄襲，她表示，明明就是跟reviewer來往中就修正的內容，也被期刊刊登了，國民黨還要開記者會沒事找事做，她提到，在過去的選戰中面對論文議題的過度檢視且「重綠輕藍」，好幾個月不斷洗腦民進黨與抄襲的連結，才有可能連陳建仁這種學術等級的人都能被烏賊戰打到。

此外，吳欣岱提出近期引起熱議的「借調」，她指出，借調的時候是留職停薪，對陳建仁來說根本佔不到便宜，當初陳建仁任副總統放棄禮遇，替政府省了2300萬，她大嘆，這樣一個不為名利的優秀人才，攻擊陳建仁難道不怕損陰德嗎？她大酸，如果要批評借調制度，像柯文哲這種借調回去連演都不演，只做一個月就開始爽領退休金的那種才叫大米蟲。

吳欣岱最後強調，這些都是很容易可以用邏輯破解的爛攻擊，但如果每個人都冷漠、認為澄清是執政黨的責任的話，謠言就會慢慢擴散、深植人心。她表示，面對陰謀論和烏賊戰術，每個人都有責任出來反抗，不為什麼，就自己的家園自己守護，不要讓願意付出的優秀人才孤單。