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鄉下人務農「算命禁吃牛」否則會衰！男大生聚餐誤吃…超慘下場曝

▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲許多人都曾被算命師提醒，不要吃牛肉 。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

不少人生活中遇到逆境時，會尋求命理師指點迷津，一名女網友表示，算命師說她命中帶魁罡星，因此不可以吃牛，爸媽也抱著寧可信其有不可信其無的心態，所以從小就沒有吃過牛。貼文一出，不少人都提到，也曾被算命師說禁吃牛。一名男大生就分享，因為誤吃到牛肉發生的慘事。

原PO在Dcard上發文，「有因為算命被禁止吃什麼嗎？」算命師說她命中帶魁罡星，若吃牛這顆保護星會被破壞受損，喪失保護作用，因此從小就沒碰過牛肉；長大後很好奇牛肉的味道，有次偷偷吃了一口，「吃起來是不熟悉的味道，所以吃了之後隨即吐出來，不知道也有人被算命師講過，而終生不吃牛的嗎？」。

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貼文一出，許多網友點頭並遵守，「我也是出生的時候算命說我有孔子命，這輩子會讀書有成就，如果吃了牛就會破壞考試運，結果我人生最重大的考試，考教甄一次就考上，只考了兩個縣市還都是榜首，反正我是信了」、「感覺任何人去算命都會被禁止吃牛肉」、「小時候也是被算命說不能吃牛，從出生以來都沒有吃牛，現在完全對牛肉一點慾望都沒有」。

▲飲食方式看個性。（圖／Unsplash）

▲有些人長大後忍不住誘惑。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

一名男大生就分享不小心吃到牛肉的故事，鄉下人世世代代務農，更不能吃，吃了會衰，讀書會不順，大一時去吃壽喜燒吃到飽，跟店員說「整桌不吃牛」，但店員聽錯以為吃牛，因此全都上牛肉，吃到後來才發現都在吃牛肉，怎料騎車回家的路上被撞到送醫院，剛好又是期中考周，完全沒辦法讀書，「期中考考40分，害我沒拿卷，反正我是不敢再吃了啦」。

其中，不少網友提到，就算被禁吃牛，還是忍不住誘惑，「忍到18歲就大開殺戒了，爸媽也沒阻止，不然每次吃牛排跟烤肉，我都有夠不爽」、「我媽跟我都屬牛說不能吃同類，國小謝師宴偷吃，人間美味，從此都吃牛」、「我弟被禁吃，他沒在管，現在也是活得好好的，前途不敢說很好，起碼也是警大畢業公務員」。

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