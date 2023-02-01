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社區友善通報網建功　南警順利逮獲「南漂」通緝犯

▲台南市警一分局後甲派出所接獲轄內熱心民眾發揮友善通報網的功能，線查獲34歲張姓通緝犯歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局後甲派出所接獲轄內熱心民眾發揮友善通報網的功能，線查獲34歲張姓通緝犯歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局後甲派出所1月30日下午5時許，接獲轄內熱心民眾發揮友善通報網的功能，反映有一輛機車已停放多日都未移動，且車上堆放大型雜物，情事實為可疑，故請警方派員前來處理，警方用M-POLICE行動電腦查詢該車車籍資料，發現該車主竟是一名通緝犯，而循線緝獲34歲張姓通緝犯。

▲台南市警一分局後甲派出所接獲轄內熱心民眾發揮友善通報網的功能，線查獲34歲張姓通緝犯歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局指出，經後甲派出所所長楊文杰、警員王晨光到場探訪了解，並用M-POLICE行動電腦查詢該車車籍資料，發現該車主竟是一名通緝犯，員警便在附近展開搜查，不久發現有名男子鬼鬼祟祟在路上遊蕩，且該男子眼神在與員警相互對視後就馬上閃避，形跡實為可疑，員警隨即上前盤查，但該男子卻始終保持沉默，企圖規避警方查證，後續經多方調查及聯繫該男親屬確認身分資料後，發現34歲張姓男子是桃園地檢署及地院所發布的通緝犯，且已「南漂」逃匿將近兩年的時間，員警當場依法逮捕並移送桃園地檢署歸案。

市警一分局分局長歐祖明表示，警方運用警民合作的觀念，先期佈建綿密的社區友善通報網，藉由熱心民眾對社區可疑徵候的立即反映，將使各類犯罪無所遁形，有效幫助警方打擊犯罪震懾不法，保障市民安全、安心的生活環境，同時也呼籲，若有觸法切勿逃匿，應坦然面對，才有機會儘早重新開創新人生。

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