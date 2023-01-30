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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯如穿山甲藏匿南投山林　帶老婆下山採購露餡被逮

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名莊姓男子（42歲）因涉及槍砲案件遭判刑5年11月，卻未到案執行遭通緝，高雄市刑大發現他幾乎都藏匿在南投山區，行蹤詭譎多變，市刑大與南投縣警方組成專案小組，經過長期跟監埋伏後，鎖定他的出沒地點，並在5日趁莊男帶著老婆下山採購生活用品時，一擁而上將他逮捕，並在他身上起出槍枝和毒品。

▲▼市刑大通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲莊姓通緝犯（右二）遭高市刑大員警逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼市刑大通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲莊姓通緝犯（右二）遭高市刑大員警逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大表示，莊男因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例遭判徒刑5年11月確定，但他未到案執行，逃亡期間躲藏於南投縣人煙稀少的山區內，而且還犯下毒品案，於是和南投縣警局集集分局共組專案查緝。

▲▼市刑大通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在莊姓通緝犯車上搜出槍械和毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方在查緝期間，發現莊嫌因通緝身分，出入極為小心，駕車出門在外時恐遭警方逮捕，與他人接觸時均發動車輛並於駕駛座上觀察有無警方埋伏在旁，便於隨時啟動車輛逃逸，專案人員為蒐集莊嫌販毒事證及藏身處所，多次跟監並出入該山區蒐證，發現莊嫌為躲避查緝，並經常更換藏匿處所。

▲▼市刑大通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲莊姓通緝犯（右一）遭高市刑大員警逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

到了這個月5日，警方跟監發現莊嫌載著妻子至竹山鎮某大型賣場採買物品，於是埋伏在賣場門口伺機逮捕，莊嫌也一如往常，準備出賣場時一直探頭觀察有無警方人員埋伏，當警突現逮捕時，竟驚嚇直呼「沒有要跑！ 沒有要跑！」，當場被逮捕。

警方在其車輛及住處起獲改造子彈2顆、海洛因1包、安非他命2包、混合性毒品咖啡包8包、安非他命吸食器、電子磅秤、夾鏈袋等違禁物品，詢後將莊嫌解送臺灣南投地方檢察署歸案發監執行。

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