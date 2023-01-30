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收假前幹一票！強擄70歲肉票上車　她驚天一喊「救命」嚇退2匪

▲余姓、廖姓2名嫌犯駕車強押老婦人強盜未果，被市警六分局警網查獲，並起獲瓦斯槍及毒品、刀械等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲余姓、廖姓2名嫌犯駕車強押老婦人強盜未果，被市警六分局警網查獲，並起獲瓦斯槍及毒品、刀械等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區29日上午發生一強盜案，2名男子欲強押70多歲老婦人上車行搶，因老婦驚叫而未得手逃逸，市警六分局獲報後5分鐘內鎖定作案車輛，90分鐘內攔車逮獲2犯嫌，並起出K他命及及瓦斯槍、折疊刀各1把，全案依槍砲、毒品、強盜未遂罪嫌送辦。

▲余姓、廖姓2名嫌犯駕車強押老婦人強盜未果，被市警六分局警網查獲，並起獲瓦斯槍及毒品、刀械等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局29日上午8時許，接獲報案有歹徒欲押婦女上車，強取身上財物，因70歲老婦人大聲呼救，歹徒倉皇逃離現場。市警六分局接獲通報後立即出動警力進行攔截圍捕，並根據目擊者供述，抽絲剝繭，發動地毯式搜尋，在一處巷弄攔獲該車，當場逮捕26歲余姓、39歲廖姓（因案通緝中）2名嫌犯，並在車上起獲三級毒品K他命2包(約23.39公克)、毒品膠囊15顆(安非他命呈陽性反應)、吸食工具玻璃球、K菸及瓦斯槍、折疊刀各1把，全案依強盜未遂、毒品危害防制條例、通緝案移送台南地檢署偵辦，除建請檢察官將2人聲請羈押外，並將刨根究底持續溯源追查毒品來源。

▲余姓、廖姓2名嫌犯駕車強押老婦人強盜未果，被市警六分局警網查獲，並起獲瓦斯槍及毒品、刀械等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲余姓、廖姓2名嫌犯駕車強押老婦人強盜未果，被市警六分局警網查獲，並起獲瓦斯槍及毒品、刀械等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長許敏能表示：員警守土有責，守護轄區治安，責無旁貸。警方將持續強勢執法、打擊犯罪，並呼籲不法之徒，切莫心存僥倖，以身試法，警方對於任何暴力行為絕不容忍也絕不寬貸，以確保民眾生命、身體、財產安全。

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