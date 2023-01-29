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史上最長10日春節假期將結束　南警治安交通服務滿滿

▲二分局攔檢查獲騎乘改裝車輛，無照駕駛且涉嫌竊盜案通緝在逃李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲春節期間，台南市第二分局員警總動員，提供交通疏導及服務工作，力求交通安全順暢平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

史上最長2023年春節10天連假即將結束，1月19日下午起至29日期間，台南市第二分局員警總動員，年節前各傳統市集年貨採購人潮、放假期間多達600萬名遊客至台南旅遊之交通疏導及服務工作，力求交通安全順暢平安。

▲二分局攔檢查獲騎乘改裝車輛，無照駕駛且涉嫌竊盜案通緝在逃李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲二分局攔檢查獲騎乘改裝車輛，無照駕駛且涉嫌竊盜案通緝在逃李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，期間共計動員警力近400人次來執行日間疏通疏導勤務及服務工作外，夜間並肩負制安維護工作，總計該期間查獲毒品案件12件、偵破竊盜案8件、緝捕各類通緝逃犯9人；另也嚴打酒後駕車惡行，總計取締酒後駕車送辦公共危險罪11件、違規舉發3件；另熱忱之為民服務工作也幫助迷途失蹤老人返家15件、汽機車協助尋獲10件、協助遺失物品尋獲4件，讓民眾來台南都能在平安快樂中好好享樂度過。

▲二分局攔檢查獲騎乘改裝車輛，無照駕駛且涉嫌竊盜案通緝在逃李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，民權派出所員警29日上午在台灣首廟天壇執行交通疏導勤務中，發現30歲李姓男子（學甲人、竊盜資料）騎乘發出轟隆聲響之改造排氣管之噪音車輛經過，嚴重影響安全及安寧秩序。經員警於10時30分在忠義路段將其攔下，發現其除擅自變更車輛設備外且無照駕駛；續經深入盤查又發現其因涉嫌竊盜案件，已於2022年11月底分別為南投地檢署及台中地檢署發布通緝在逃。全案除將其無照駕駛違規依道路交通管理處罰條例舉發，並就排氣管改裝製造噪音部分錄影通報環保局召回檢驗，並在調查後分別解送各地檢署歸案。

▲二分局攔檢查獲騎乘改裝車輛，無照駕駛且涉嫌竊盜案通緝在逃李姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南門所員警也在29日凌晨1時30分，在府前路段發現1輛機車遇到警方執行防制酒測路檢勤務時，違規雙黃線迴轉急欲躲避路檢點，為周邊守捕員警攔下，發現黃姓駕駛（36歲、南區人）露出陣陣酒味，經實施酒測為0.25毫克，為依涉嫌公共危險罪送辦。也讓因為天寒而外出吃完薑母鴨祛寒、喝了許多添加米酒熱湯之男子直呼後悔。

二分局也提醒，近日天氣寒冷，許多民眾也都會熱食進補或小酌來祛寒保暖，但相關參有酒精之熱湯如飲用後都會有酒精反應，切不可輕忽開車上路，否則恐將酒測未能通過而違法違規；30日上班首日也請大家好好休息後，養足精神再駕車，切勿疲勞駕駛，第二分局員警也都在各重要路口為大家交通疏導及服務。

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