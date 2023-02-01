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《灌籃高手》這一幕看到哭！「女友狂嘖嫌幼稚」他當場怒分手

▲▼《灌籃高手The First Slam Dunk》。（圖／台北双喜電影提供）

▲《灌籃高手》上映後，穩坐春節票房冠軍。（圖／台北双喜電影提供）

網搜小組／劉維榛報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台上映不到1個月，就衝到「台灣影史日本電影票房」第2名，勾起影迷們的青春回憶。不過一名男網友抱怨，帶著小11歲的女友去看《灌籃高手》，但整場能感受到她的不爽，尤其鄙視原PO看到噴淚。散場時，女友更嗆聲幼稚，氣得原PO當場秒分手。

一名男網友在《匿名公社》表示，過年帶著女友去看《灌籃高手》，整場電影讓原PO興奮無比，畢竟從國中就開始追漫畫，高中還為此熱血加入籃球社，「這對年過40的大叔來說非常的重要！」

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不過原PO皺眉直言，「可能是女友小我11歲」，打從訂票時，女友就很不開心，就連進入影廳也表現得冷漠，尤其劇情進入緊張橋段時，「我緊張地屏住呼吸，她還會發出嘖嘖嘖的聲音，我整場一直忍住眼淚，直到擊掌時才忍不住哭了出來。」

▲▼《灌籃高手The First Slam Dunk》。（圖／台北双喜電影提供）

▲原PO看到擊掌的畫面後，忍不住噴淚。（圖／台北双喜電影提供）

等到散場時，女友激嗆原PO「很幼稚」之外，還直呼這麼無聊的籃球電影居然一堆人跑來看，最後更笑酸「你還哭了」。一番話讓原PO非常受傷，並解釋看到落淚的原因，「或許妳還年輕，所以不懂我對年輕回憶的那種悸動！」

殊不知女友越說越過分，更出言貶低人格，氣得原PO回嗆分手。對此，原PO也難過感嘆，「原本以為年齡的隔閡，只要有愛都可以克服，看來是我太天真了。」

文章曝光後，一票網友也大罵，「不同年紀的代溝，無法用愛去弭平，尤其灌籃高手，對某些人是很世紀性的年少回憶」、「我也是看到哭了～真的很感動」、「一張電影票，看清一個瞎妹，真的很便宜」、「灌籃高手是籃球漫畫的傳說好嗎？女友看不懂也沒必要批評，快30歲還這樣真的很幼稚，難道她連小朋友玩洋娃娃也要批評嗎」、「這女朋友真的不行」、「是女友幼稚好不好！沒有同理心的人趕快分手是對的」、「變分手高手了」。

▼原PO原文，引發網友炸鍋討論。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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