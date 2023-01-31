灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　網見冠軍喊難超越

▲《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》截至昨日，票房排名第一。（圖／「台北票房觀測站」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台灣上映後引爆話題，更穩坐春節票房冠軍。臉書粉專「台北票房觀測站」就統計出「台灣影史日本電影票房」前十名，雖然《灌籃高手》上映中、數據還會變動，不過排行榜依舊引發網友討論。

粉專「台北票房觀測站」昨（30）日發文列出「台灣影史日本電影票房」前十名：

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第一名｜鬼滅之刃劇場版：無限列車篇

票房6億3493萬（2020年）

第二名｜灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK

票房3億1151萬（上映中，2023年）

第三名｜你的名字

票房2億5025萬（2016年）

第四名｜劇場版 咒術迴戰 0

票房2億3230萬（2022年）

第五名｜航海王劇場版：紅髮歌姬

票房1億7544萬（2022年）

第六名｜天氣之子

票房1億6861萬（2019年）

第七名｜名偵探柯南：萬聖節的新娘

票房1億2108萬（2022年）

第八名｜名偵探柯南：紺青之拳

票房1億967萬（2019年）

第九名｜七夜怪談

票房1億200萬（1999年）

第十名｜霍爾的移動城堡

票房9545萬（2005年）

粉專也提到，《灌籃高手》在過年期間有亮眼成績，挑戰4億以上票房應該無懸念。

排行曝光後，不少網友都留言表示，「看重播次數就知道哪一部受歡迎了，灌籃高手堪比唐伯虎點秋香」、「灌籃高手一堆家長帶小孩去也貢獻了不少」、「柯南表示：票房比不上人家，那我以數量取勝」、「全國冠軍沒拿到，動畫冠軍拿下來吧！湘北」、「湘北加油，全國制霸」、「怎麼沒神隱少女」。

還有網友針對第一名回應，「灌籃高手很厲害了，破鬼滅難度蠻高的，況且2/17鬼滅劇場版要上映，到時候票房會被壓縮」、「破鬼滅有點難，之後還有漫威的電影會分散，我想若能破5億已經很驚人了」、「鬼滅居然票房有這麼高」、「鬼滅真的好看，歌也好聽」、「破鬼滅還是有難度，當初一堆小朋友的家長貢獻了不少」。

本文經臉書粉專「台北票房觀測站」授權引用