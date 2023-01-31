　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　網見冠軍喊難超越

▲▼ 。（圖／「台北票房觀測站」授權引用） 

▲《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》截至昨日，票房排名第一。（圖／「台北票房觀測站」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台灣上映後引爆話題，更穩坐春節票房冠軍。臉書粉專「台北票房觀測站」就統計出「台灣影史日本電影票房」前十名，雖然《灌籃高手》上映中、數據還會變動，不過排行榜依舊引發網友討論。

粉專「台北票房觀測站」昨（30）日發文列出「台灣影史日本電影票房」前十名：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名｜鬼滅之刃劇場版：無限列車篇
票房6億3493萬（2020年）

第二名｜灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK
票房3億1151萬（上映中，2023年）

第三名｜你的名字
票房2億5025萬（2016年）

第四名｜劇場版 咒術迴戰 0
票房2億3230萬（2022年）

第五名｜航海王劇場版：紅髮歌姬
票房1億7544萬（2022年）

第六名｜天氣之子
票房1億6861萬（2019年）

第七名｜名偵探柯南：萬聖節的新娘
票房1億2108萬（2022年）

第八名｜名偵探柯南：紺青之拳
票房1億967萬（2019年）

第九名｜七夜怪談
票房1億200萬（1999年）

第十名｜霍爾的移動城堡
票房9545萬（2005年）

粉專也提到，《灌籃高手》在過年期間有亮眼成績，挑戰4億以上票房應該無懸念。

排行曝光後，不少網友都留言表示，「看重播次數就知道哪一部受歡迎了，灌籃高手堪比唐伯虎點秋香」、「灌籃高手一堆家長帶小孩去也貢獻了不少」、「柯南表示：票房比不上人家，那我以數量取勝」、「全國冠軍沒拿到，動畫冠軍拿下來吧！湘北」、「湘北加油，全國制霸」、「怎麼沒神隱少女」。

還有網友針對第一名回應，「灌籃高手很厲害了，破鬼滅難度蠻高的，況且2/17鬼滅劇場版要上映，到時候票房會被壓縮」、「破鬼滅有點難，之後還有漫威的電影會分散，我想若能破5億已經很驚人了」、「鬼滅居然票房有這麼高」、「鬼滅真的好看，歌也好聽」、「破鬼滅還是有難度，當初一堆小朋友的家長貢獻了不少」。

本文經臉書粉專「台北票房觀測站」授權引用

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　冠軍難超越
宋仲基跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：我在跟她談戀愛
LIVE／刮刮樂必勝買法！　網實測結果曝光
iPhone官方回收價更新　這款舊機不降反增
今晚14縣市「再探10度↓」！　氣象局曝超大溫差2原因
星巴克今起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘賺一杯
楊繡惠遭嗆「搶白冰冰工作」！怒噴31字開戰　曾放話：這節目絕
獨家直擊／討父親遺產！　高雄名店闆娘開車堵門大鬧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　網見冠軍喊難超越

隨手就列12個！台灣一堆「台版XX」偽出國景點　全場狂嘆

獨／海龜救傷吃力不討好！海大保育研究室不再承接案件

外送健康餐「這碗170」驚呆她　一票人狂猜：貓屎吧！真相傻眼了

撐26年！日統客運國道路線明走入歷史　今午開末班車「老董不捨」

阿聯酋航空限時優惠！2／13前買機票「免費住五星級渡假飯店」

開工就被資遣　主管「提1理由」做到下周五！鄉民反讚：佛心公司

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

灌籃高手排第2！台灣「日本電影票房」前10名曝　網見冠軍喊難超越

隨手就列12個！台灣一堆「台版XX」偽出國景點　全場狂嘆

獨／海龜救傷吃力不討好！海大保育研究室不再承接案件

外送健康餐「這碗170」驚呆她　一票人狂猜：貓屎吧！真相傻眼了

撐26年！日統客運國道路線明走入歷史　今午開末班車「老董不捨」

阿聯酋航空限時優惠！2／13前買機票「免費住五星級渡假飯店」

開工就被資遣　主管「提1理由」做到下周五！鄉民反讚：佛心公司

大谷翔平練打影片曝光破百萬觀看次　意外釣出「龍哥」來留言

林明溱端牛肉！南投鄰長為民服務費每月僅83元　修法提高至1千元

返鄉朋友登門幫餵！4隻「社恐貓貓」全消失　她笑：養貓只是傳說

游錫堃訪美3天2夜快閃　自曝「我很急」為這樁

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

遭泰警勒索不忍了！　安于晴發聲「還原真相」：不想被抹黑

台積電還會再漲？　他貼數據「會落在580元」：上半年1時機可進場

LCS首周回顧／Maple爆炸輸出TSM擊敗北美韓國隊、LCS上古神獸重出江湖

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4謎團：陳屍地竟在學校附近

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

安于晴遭勒索　泰國前議員PO收錢畫面道歉

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

裸體妹深夜突闖進房　椅子留下「一灘水」

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

小學生作業猜字謎　他9題全答不出

更多熱門

相關新聞

爆乳田慎節露南半球　怒喊「給我閉嘴」！原因爆共鳴

爆乳田慎節露南半球　怒喊「給我閉嘴」！原因爆共鳴

在網紅小商人力挺下，實況主「Molly 翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利選上嘉義市議員，爆乳身材加上甜美外型成為熱門討論人物，昨日她罕見動怒，氣得直呼「給我好好閉嘴啊！」原來是因為到影廳觀賞《灌籃高手》，卻有觀眾邊看邊講話，讓她超火大。

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

《灌籃高手》嚴重錯誤翻譯　尖端道歉

《灌籃高手》嚴重錯誤翻譯　尖端道歉

《灌籃高手》台灣票房破兩億

《灌籃高手》台灣票房破兩億

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

關鍵字：

電影票房灌籃高手鬼滅之刃台北票房觀測站

讀者迴響

熱門新聞

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面