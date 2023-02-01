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男子竊機車欲返高雄　南警通報在中西區被攔截逮捕

▲高市李姓男子竊取他人機車想騎回高雄，被台南市警二分局南門所警方攔截查獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高市李姓男子竊取他人機車想騎回高雄，被台南市警二分局南門所警方攔截查獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲高市李姓男子，於春節期間來台南歸仁地區訪友，1月31日準備搭乘客運返回高雄，步行途經歸仁區中山路2段時見1部機車停放路旁且鑰匙未取下，竟想騎乘機車回家，即下手行竊騎離，案經被害發現向歸仁分局報案通報機車遭竊協尋，市警二分局據報循線將他攔截查獲，全案竊盜罪嫌送辦。

警方指出，二分局南門所警員吳宗懋、鄭育昇等員警當時於所內執勤，看見該失竊協尋通報，立即開啟警政系統輔助監視器過濾查詢，發現該機車竟往市區移動，於中午12時50分查知將進入中西區後，多名員警立即緊急出勤，奔赴府前路、大同路段四處搜尋，果然在大同路二段與國民路口發現李嫌騎乘該行竊得手之機車正停等紅燈，左右包夾將其攔下，並確認贓車後實施逮捕帶回調查。

▲高市李姓男子竊取他人機車想騎回高雄，被台南市警二分局南門所警方攔截查獲，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，李男為警查獲時，其一路往西朝台17線方向騎乘準備南下高雄，盤檢車輛物品還發現持有1只名牌之男士壓花浮雕長款錢包(COACH品牌、價值約3000元)，李男也無法具體說明來源，也由員警深入調查有無另涉其他不法案件。被害胡姓被害女子接獲員警通知前來領取遭竊機車時，直說買個午餐一時疏未取下鑰匙竟遭人騎走平日上班之代步機車，也對員警僅用1個多小時即尋獲並逮捕竊嫌之偵辦能力再三感謝稱讚，事後並於「台南大小事」等社群來發文感謝，也獲得許多民眾之正向迴響。

二分局南門所員警從獲報到迅速動員，短短1小時內立即將被害人機車尋回並逮獲竊嫌，以防止其可能之再次犯案，有效保護好民眾之財產；警方同時也呼籲提醒民眾，舉凡離開汽機車時，應隨手將鑰匙取下，勿因一時之不注意或方便，為宵小有機可趁，守護好自身財產安全。

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