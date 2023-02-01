3機車深夜闖國1新營路段狂飆　過程全被錄...警：最高可罰6千

記者林悅／台南報導

國道再傳機車闖入，有網友於1月31日深夜約11時45分左右，在國一北上新營段拍攝到一群年輕人，騎乘機車在國道飆速，影片可見3台機車，騎成一列在飆速，其中1部還雙載，令網友直呼太誇張了，國道警察第四大隊指出，將調閱相關監視影像追查，通知該機車車主到案說明，查證後依法舉發。

▲有網友在國一北上新營段拍攝到3部機車在國道路肩飆速，國道警察第四大隊指出，將調閱相關監視影像追查，通知該機車車主到案說明，查證後依法舉發。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道警察第四大隊指出，有關1月31日有機車行駛國道案，經檢視影片內容，影片中顯示3部機車於國道1號新營路段路肩行駛，惟影片未顯示日期、時間，違規時間及車牌無法確定，目前四大隊尚未接獲民眾檢舉本案，如有接獲民眾檢舉將依規定舉發，也已積極調閱ETC門架、CCTV及相關監視影像追查中，並將通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。

▲國道警察第四大隊新營分隊分隊長陳禎宗說明警方查處情形。（圖／記者林悅翻攝）

國道警察第四大隊呼籲民眾，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）規定開罰，處駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

警方強調，機車騎士如果誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助引導，以確保自身及其他車輛安全。