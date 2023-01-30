路邊機車加蓋「簡陋車頂」！妹子一看超問號　內行揭真相：多用途

▲有車主為機車加蓋「車頂」，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

機車停在戶外，難免被風雨或動物摧殘，因此不少人也會祭出妙招來保護愛車。一名女網友近日在路上發現，有2輛機車上分別被人安裝了一塊木板，讓她看了相當困惑，於是將照片PO上網，求問網友機車車主的用意為何？畫面曝光後，掀起不少討論。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見有2輛機車的椅墊上都被放了一塊長木板，寬度與車身相符，木板前端還有設計一塊凹槽，可剛好讓龍頭上的右側後照鏡卡入，讓機車彷彿是被加裝了一塊「車頂」一般，完整被木板給籠罩，奇特的設計也讓原PO不禁好奇「看不懂，這有何作用？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛幽默留言，「讓貓咪跳下來當溜滑梯使用」、「不會被雷達偵測」、「我想去上面寫字：報廢爛車請自理」、「阿公阿嬤曬蘿蔔專用板」、「太陽能板」、「空襲的時候在用的，類似一種迷彩」、「翻過圍牆的時候順勢溜下來」、「曬烏魚子」、「給貓避雨啊」、「多用途」。

另外，也有專業網友解答，「防鳥屎，防貓抓破坐墊」、「遮陽板的功能，我家的機車也是如此」、「日曬跟鳥屎還有貓」、「遮陽遮雨、防貓抓、防鳥屎，看起來破爛防偷」、「防止椅墊直接日曬裂開」、「擋鳥屎、給貓狗躲雨、防日曬」、「防貓狗猴跳蚤、防日曬燙屁股、防下雨下雪下冰塊」、「防止朔料老化、椅墊破裂、鳥類排泄物」。