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大陸 大陸焦點 特派現場

養豬場丟15豬屍進蓄水池！近千戶居民春節「連喝6天屍水」

▲▼豬示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廣東佛山發生駭人聽聞的案件，養豬場將豬屍丟入蓄水池，導致村內數百居民春節喝6天屍水。 （示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

廣東佛山日前發生一起駭人聽聞的案件，一處村落的養豬場偷偷將15頭死豬投入蓄水池，導致當地近千戶居民連喝屍水6天，從大年初二喝到初七，事件被曝光後，養豬場負責人已被控制，相關單位也介入解決飲用水問題，事件詳細過程為何仍待進一步釐清。

綜合陸媒報導，這起事件發生在佛山更合鎮獨崗村，當地一間規模不小的養豬場有豬隻病死，因為害怕病毒傳染給健康的豬隻，正在休假的老闆娘於是命令一名員工，將豬隻處理掉。

豈料該名員工不曉得養豬場的化屍池在哪個位置，開口詢問地點，沒想到竟將蓄水池誤認為化屍池，將15頭豬屍載運到該處丟棄。

由於正逢過年期間，獨崗村有數百人回家團圓，該處蓄水池又是村內的唯一飲用水來源，因此這數百人從大年初二開始，就一直喝泡著豬屍的屍水，一直到大年初七，有居民身體出現問題，調查後才發現狀況。

▼等到事件被發現時，已經有許多豬屍腫脹、腐爛。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼養豬場朝蓄水池丟了15隻豬屍，數百居民過年「連喝6天屍水」。（圖／翻攝微博／新京報）

消息震驚了當地百姓，公安機關立即介入調查，佛山市府也出手提供援助，給予乾淨的飲用水。不過，當地居民想到這件事，仍感到相當氣憤，看到被打撈上來的豬隻已有多數腐爛，更是感到噁心。

此外，有工作人員表示，目前已經著手取證，並依法關停這間養豬場、控制住養豬場負責人，也將豬屍處理好，蓄水池同樣有進行消毒清潔，目前安全無虞。

▼當地居民相當憤怒，對於養豬場的行為感到十分不諒解。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼養豬場朝蓄水池丟了15隻豬屍，數百居民過年「連喝6天屍水」。（圖／翻攝微博／新京報）

工作人員提到，該處蓄水池平時用來儲水，後續再透過管線系統，分送到後面的水塔，才會進入居民家中，因此只有局部汙染，而非全部汙染。

不過，對於工作人員的說法，許多網友並不買單，不禁出言直轟，「15頭豬只汙染了一部分，農村建多大儲水池」、「水是液體，怎麼做到部分污染的」、「這跟投毒沒區別啊，一定要拿了重判」、「飲用水源的保護管理是不是太鬆散了」、「蓄水池口不上鎖嗎？要是投毒就是滅村了。防人之心不可無啊！」

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