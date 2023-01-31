「全嘉在藝起2.0」直播嘉義蓬勃能量　80歲美聲合唱團打頭陣

▲▼ 「全嘉在藝起2.0」平均年齡逾80歲美聲合唱團打頭陣精采演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

藝術是美好生活的再想像，為協助嘉義市立案演藝團隊增加演出資歷，嘉義市政府文化局特籌辦《全嘉在藝起2.0》藝文紓困系列活動，補助在地表演團體為市民創造美好藝文生活，並透過影音記錄直播，向全世界大力宣傳來自嘉義市的蓬勃藝文能量，日前由平均年齡逾80歲的美聲女團「展望合唱團」演出，緊接著由「貓頭鷹樂團」接力獻唱。

文化局長盧怡君表示，嘉義市藝文展演活動多元且成效斐然，文化局為協助本市立案演藝團隊於疫情期間維持藝文能量不中斷，協助團隊走過疫情影響，今年偕同在地表演團體擴大舉辦了「全嘉在藝起2.0」的系列活動，並由專業團隊協助影音記錄，透過Youtube、臉書等多元的渠道直播影片，期待讓更多喜好藝文的民眾認識來自嘉義市的優質團體，也誠摯邀請市民到場支持在地藝文發展。

文化局表示，「全嘉在藝起2.0」活動自1月8日起由「義興閣掌中劇團」領跑，並完成5場精采表演與3場工作坊，今天(農曆大年初七)則由團員來自社會各行各業愛好合唱的女性組成的「台灣展望合唱團」帶來膾炙人口的歌曲，並由留義大利聲樂家暨合唱指揮家吳宏璋大師擔任指揮，以美聲豐富假期午後；之後則邀請到擅長結合民謠演繹當紅歌曲的「貓頭鷹樂團」演出，期待以優美的旋律、扎實的演唱技巧，詮釋美妙歌謠，讓民眾沉浸在年節歡樂氣氛中。



文化局也說明，「全嘉在藝起2.0」系列活動，自1月8日開始至2月24日截止，活動內容分為「冬之樂」、「春之舞」、「藝術文化面面觀」三大類，及「年節慶典」，共四大主題。 其中，配合農曆新年節日舉辦的「年節慶典」，則將於2月4至5日元宵假期邀請本市傑出表演團隊，包括「嘉義市管樂團」、「義興閣掌中劇團」、「雪翎舞蹈團」及「嘉頌重奏團」於文化廣場帶來精采演出，並舉辦有趣的「猜燈謎」活動與民眾歡渡元宵節

此外，活動期間更邀請15組領域橫跨音樂、戲劇、舞蹈、傳統偶戲的優秀團隊於文化局文化廣場、中正公園及文化公園諸羅印象廣場等地以精采演出豐富嘉義市的藝文生活，並於活動現場準備精美小物供眾抽獎，誠摯邀請民眾共襄盛舉參與藝文饗宴。各場詳細表演資訊，請查閱https://www.facebook.com/WECHIAYI，及嘉義市政府文化局音樂廳fb官網。