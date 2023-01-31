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跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電彈性上下班，新竹市府今宣布跟進。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳韻如／新竹報導

新竹科學園在上下班時常常塞車，塞車時間可能長達一個小時以上。對此，護國神山台積電宣布將實施彈性上下班制度，只要員工工作滿8小時，就可以自由下班。而為了解有效解決交通問題，現在就連新竹市府也宣布跟進，3月1日起實施彈性上下班時間調整為1小時、星期五及補班日彈性上班時間擴大為1.5小時。

新竹市政府人事處表示，市府將調整彈性上下班時間，並檢討修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，自3月1日起，府本部員工彈性上班時間由現行半小時調整為1小時，彈性時間與鄰近新竹縣政府齊平，並特別將星期五及補班日的星期六彈性上班擴大為1.5小時，等於星期五及補班日最快4點半即可下班。至於為民服務單位、府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整。

市府說明，為解決竹科上下班時間車潮擁塞，近期台積電發布將試辦彈性分流上下班制，上班分7點半、8點半、9點半3個時段，工作滿8小時，最快下午4點半即可下班，最快將於2月起試辦，若成效佳最快半年後全面實施，勞工工時將更有彈性，也希望能達到分流上下班的效果，解決竹科塞車問題。

市府指出，過去勞工上班時間比較僵化，有些父母因接送小孩常常提早到公司，卻還是得一樣待到規定時間下班，實施彈性上下班制度將更加保障勞工權益，也能適度分流新竹市上下班車流，從「時間分流」的概念來舒緩大新竹塞車問題。

市府表示，過去大家提到新竹塞車問題，總是從新闢更多的道路的角度來思考，滿足用路人需求，但是新闢道路曠日費時，對於新竹交通緩不濟急，其實大多數時間新竹是不塞車的，若能把車流分流到不同時段，預期將有舒緩塞車的效益，未來市府將極力向企業推廣彈性上下班的制度，公私協力一起打造友善的勞動及交通環境，盼與企業一起攜手解決新竹交通的問題，讓新竹市民有更高品質的生活。

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