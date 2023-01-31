馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動　元宵節上萬人共享平安餐

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，並與新北市平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列為台灣元宵節慶三大民俗廟會活動。今年活動將於2月5日盛大登場，東道主為東勢鄉同安村，當天上午11點起於開安宮北側啟動扛飯擔與扛轎體驗、藝文表演以及遶境祈福等將齊聚上萬人共享平安餐。

▲馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動，元宵節將齊聚萬人共享平安餐。（圖／記者蔡佩旻攝，以下同）

「馬鳴山五年千歲吃飯擔」更於2014年正式登錄為雲林縣無形文化資產，足見其重要性。吃飯擔活動在每年農曆元宵節由褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流舉辦，在五年千歲遶境當天，不僅各庄民眾踴躍參與，股內的武館與獅陣、花鼓陣皆會一同慶贊遶境活動，而輪到該年東道主的村莊則負責準備吃飯擔所需要的場地與飲食。

雲林縣長張麗善表示，五年千歲遶境吃飯擔文化起源就是清朝時期的大型瘟疫，與近3年全球遭逢嚴峻新冠肺炎疫情衝擊與考驗非常類似，這次的「五年千歲吃飯擔」活動，就是希望藉此祈求未來的平安順利。馬鳴山鎮安宮在今年盛大舉辦吃飯擔及平安遶境活動，更以「傳、承」為主軸，號召年輕年輕人回鄉參與來推廣並延續珍貴的廟宇無形文化。

鎮安宮主委章金樹表示，東勢鄉同安村為一股，全村鄉親都齊力舉辦吃飯擔活動，相信必會盛況空前，邀請全國鄉親一同前來體驗。另鎮安宮今年為活動特地出版「五年千歲文化小百科」，針對每一科年文化紀錄都會搜集出版成冊，若有學校有需要將贈送各校讓孩子們一起來了解鎮安宮傳統文化。