　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動　元宵節上萬人共享平安餐

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，並與新北市平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列為台灣元宵節慶三大民俗廟會活動。今年活動將於2月5日盛大登場，東道主為東勢鄉同安村，當天上午11點起於開安宮北側啟動扛飯擔與扛轎體驗、藝文表演以及遶境祈福等將齊聚上萬人共享平安餐。

▲馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動，元宵節萬人共享平安餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動，元宵節將齊聚萬人共享平安餐。（圖／記者蔡佩旻攝，以下同）

「馬鳴山五年千歲吃飯擔」更於2014年正式登錄為雲林縣無形文化資產，足見其重要性。吃飯擔活動在每年農曆元宵節由褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流舉辦，在五年千歲遶境當天，不僅各庄民眾踴躍參與，股內的武館與獅陣、花鼓陣皆會一同慶贊遶境活動，而輪到該年東道主的村莊則負責準備吃飯擔所需要的場地與飲食。

▲馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動，元宵節萬人共享平安餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，五年千歲遶境吃飯擔文化起源就是清朝時期的大型瘟疫，與近3年全球遭逢嚴峻新冠肺炎疫情衝擊與考驗非常類似，這次的「五年千歲吃飯擔」活動，就是希望藉此祈求未來的平安順利。馬鳴山鎮安宮在今年盛大舉辦吃飯擔及平安遶境活動，更以「傳、承」為主軸，號召年輕年輕人回鄉參與來推廣並延續珍貴的廟宇無形文化。

▲雲林馬鳴山鎮安宮繞境啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

鎮安宮主委章金樹表示，東勢鄉同安村為一股，全村鄉親都齊力舉辦吃飯擔活動，相信必會盛況空前，邀請全國鄉親一同前來體驗。另鎮安宮今年為活動特地出版「五年千歲文化小百科」，針對每一科年文化紀錄都會搜集出版成冊，若有學校有需要將贈送各校讓孩子們一起來了解鎮安宮傳統文化。

▲馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動，元宵節萬人共享平安餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港培桂堂診所咖啡飄香　「林開泰診療所舊宅」變身旅遊新景點　

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

嘉義郵局春節送暖孤老　局長親送物資到宅

馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動　元宵節上萬人共享平安餐

新春團拜　翁章梁：落實轉型尋找嘉義執政價值

好孕到~中藥調理體質　助孕保胎解決不孕症

農曆年後尋職潮　雲嘉南分署連辦34場徵才

吵架負氣離家老母急報案　警1小時尋回...花蓮女下跪認錯

高雄三鳳宮「7天香油錢」溢出！警護鈔帶走　驚人鉅額曝光

新北彩券行傳「尖叫巨吼」被報警　6同學車拋錨刮中200萬+賓士瘋了

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

新港培桂堂診所咖啡飄香　「林開泰診療所舊宅」變身旅遊新景點　

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

嘉義郵局春節送暖孤老　局長親送物資到宅

馬鳴山鎮安宮五年千歲平安遶境啟動　元宵節上萬人共享平安餐

新春團拜　翁章梁：落實轉型尋找嘉義執政價值

好孕到~中藥調理體質　助孕保胎解決不孕症

農曆年後尋職潮　雲嘉南分署連辦34場徵才

吵架負氣離家老母急報案　警1小時尋回...花蓮女下跪認錯

高雄三鳳宮「7天香油錢」溢出！警護鈔帶走　驚人鉅額曝光

新北彩券行傳「尖叫巨吼」被報警　6同學車拋錨刮中200萬+賓士瘋了

新港培桂堂診所咖啡飄香　「林開泰診療所舊宅」變身旅遊新景點　

薔薔曾遭男友「電線勒脖」！　恐怖經歷曝光...竟被以死相逼

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆收6罰單崩潰

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣

陳亭妃勘察土城及公園國小游泳池

虎尾立體停車場新建工程超前0.41%　加速作業中

天公生金門百人扛輦登太武山

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

農曆年後雲嘉南分署連辦34場徵才

太陽能板鋼柱倒塌黃偉哲責令限期改善

花蓮女負氣離家...警1小時尋回　見母秒下跪

更多熱門

相關新聞

畫面曝！男酒駕BMW快到剩殘影　女過馬路遭撞飛慘死

畫面曝！男酒駕BMW快到剩殘影　女過馬路遭撞飛慘死

新北市汐止30日晚間發生死亡車禍！一名69歲蘇姓婦人過馬路，遭到55歲賴姓男子酒駕撞飛，婦人倒地後失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。透過畫面可以看到，賴男當時車速快到畫面都快拍不到，蘇婦家屬目睹整個過程，當場崩潰衝上前，但仍喚不回蘇婦的寶貴生命。賴男事後酒測，酒測值達0.57毫克，後續也被依過失致死、公共危險等罪嫌送辦。

騎士衝月子中心顧妻兒　撞休旅車骨折送醫

騎士衝月子中心顧妻兒　撞休旅車骨折送醫

女童血管瘤術後大出血　警鳴笛助送醫

女童血管瘤術後大出血　警鳴笛助送醫

又有水鹿寒夜遭路殺！慘躺快車道臟器外露亡

又有水鹿寒夜遭路殺！慘躺快車道臟器外露亡

LINE元宵節特效登場　輸入關鍵字與熊大一起放天燈

LINE元宵節特效登場　輸入關鍵字與熊大一起放天燈

關鍵字：

雲林馬鳴山鎮安宮元宵節平安餐影音

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面