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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自喻「藍營大兵」！鍾東錦當選後首同框朱立倫　最想說這一句話

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

2022九合一大選中，苗栗縣長由自國民黨脫黨、以無黨籍身分參選的鍾東錦成功當選，擊敗國民黨推派的參選人謝福弘，今（31）日國民黨主席朱立倫南下參加新春團拜與苗栗縣黨部主委布達，也是選後與鍾東錦首度同框。鍾東錦全程神色平淡，並透露黨籍問題在法院訴訟中，並將自己比喻為「藍營大兵」，與主席朱立倫碰面不會有尷尬的問題。

▲▼國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦選後首度同框。（圖／記者蔡文淵攝）

▲國民黨主席朱立倫（右）、苗栗縣長鍾東錦（左）選後首度同框，2人互動少許、眼神也沒交流。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

鍾東錦31日出席國民黨新春團拜，與苗栗縣黨部主委布達，他表示今天也有很多國民黨長輩、先進參與，心態上就是回來看老朋友，被問到與國民黨主席朱立倫在大選後首度同台，鍾認為自己「一直都是藍營大兵」，並不會覺得尷尬。

▲▼國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦選後首度同框。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣長鍾東錦受訪認為自己是「藍營大兵」，黨籍問題目前還在訴訟中。

鍾東錦受訪透露，現在黨籍的問題還在訴訟當中，而法院也希望現在選舉都結束了、能以和解的方式處理，並表示黨部好像有回函給法院，希望能私底下協調，但他目前都是尊重司法，此時朱立倫剛好到達會場，鍾說會先向主席拜年說句「新年快樂」。

▲▼國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦選後首度同框。（圖／記者蔡文淵攝）

朱立倫隨後下車抵達現場，也向與會者道賀新年，關於鍾東錦縣長黨籍問題，他表示司法自有考紀，予以尊重，強調本來就是黨內的同志、好朋友，新年互道恭喜以外，也希望團結一致，藍軍能在縣長、議長帶領下更加將事情做好。

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