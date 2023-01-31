徐巧芯搏上位頻喊「初選要公平」　秦慧珠：別不顧制度狂放話

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨議員徐巧芯年前表態，將參加2024黨內立委初選，正式挑戰資深前輩費鴻泰，掀起藍營「世代交替」風暴，同時她也頻頻喊話黨主席朱立倫，希望初選能給有戰功的年輕人公平制度，卻也被黨內批評「別再亂放話」。國民黨北市議員秦慧珠今（31）日對此表示，如果國民黨五十幾個選區，每個要參與初選的人都有個人意見，那國民黨恐怕就沒辦法有公平的制度，「該區候選人可以自行協商，而非不顧制度，不斷的放話喊話。」

▲國民黨台北市黨部新春團拜，左一為徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

12月12日，九合一地方選舉剛結束不久，北市松信區議員徐巧芯表態參加2024立委黨內初選，挑戰5連霸資深立委費鴻泰，徐說「國民黨到了新世代快速交替的轉捩點」，之後大安文山區3連霸議員徐弘庭也喊出「不缺席黨內初選」挑戰6連霸的賴士葆，另外游淑慧、鍾沛君等青壯派紛紛聲援，世代交替儼然成形。

針對徐巧芯頻頻喊出要公平的初選制度，秦慧珠今日上午出席台北市黨部新春團拜時受訪直言，2024立委初選，國民黨內的公職人員選舉辦法早就明文規定，就是百分之三十由黨員投票，百分之七十由全民調，早已行之有年，但如果登記參選的參選人願意協商、用全民調，那該區立委初選就可以使用全民調，這是制度的問題，不是個人意見，如果國民黨五十幾個選區，每個要參與初選的人都有個人意見，那國民黨恐怕就沒辦法有公平的制度。

秦慧珠認為，個人意見說出來大家都是尊重，但並非只有台北市在辦初選，其他縣市也在辦初選，也不是只有某個人要參選的選區要辦初選，「我站在國民黨團書記長立場，秉公處理，還是覺得全國統一標準，就是百分之三十由黨員投票，百分之七十由全民調，該區候選人可以自行協商」，秦慧珠更意有所指地強調，而非不顧制度，不斷的放話、喊話。