踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

▲國民黨舉行 「冷血酬庸護高端，檢驗高冷新內閣」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新閣揆陳建仁內閣今（31）日上任，國民黨召開 「冷血酬庸護高端，檢驗高冷新內閣」記者會，批評「內閣換湯不換藥，冷血酬庸我不要」，新人只有五位，改組幅度僅四分之一，而且女性閣員過少，違反「行政院性別平等政策綱領」；此外，文化部長史哲也和正副閣揆一樣有抄襲爭議，難道民進黨越抄權力越大？

文傳會副主委林家興表示，陳建仁公布三波閣員名單，越公布人民卻越失望，幾乎是舊瓶裝舊酒的「過渡內閣」、換湯不換藥的「過氣內閣」、民眾不期不待的「過客內閣」，超過七成留任，真正的新人只有5位，改組幅度僅約四分之一，純新人更只有八分之一，這是哪門子內閣改組？問題如此之多，改組幅度卻如此之小，令人不禁質疑民進黨是不是面臨人才稀缺、派系鬥爭、無心問政等三大問題，才只好讓敗選內閣繼續苟延殘喘。

林家興指出，正副閣揆都爭議不斷，蔡政府稱陳建仁內閣溫暖堅韌，難道溫暖是護高端弊案？溫暖是欺騙天主？他讓宗教干預政治、政治褻瀆宗教，行為違背《聖經》「你不可妄稱神的名」，引起國內宗教團體譁然；2018年823水災南台灣淹大水時，陳建仁竟全家去金門渡假、漠視災民，冷血行徑何來溫暖？此外，他投稿國際知名期刊論文涉及抄襲爭議還狡辯，後續是否有更多學術未爆彈？

林家興認為，問題更大的可能是副閣揆鄭文燦，在桃園大撒幣卻留下諸多粗糙的公共建設，如平鎮停車場、楊梅區公所、八德羽球館等，此種建設風格帶來中央，恐怕是「文燦主政，脆弱保證」？何況他台大碩士因論文抄襲而遭撤銷，跟教育部長開院會時不尷尬？最嚴重的是，勞動基金虧損超過5000億，中油、台電虧損超過4500億，在國家需要量入為出、開源節流、精打細算的時候，卻換上大撒幣的「散財童子」擔任副閣揆，如何保障台灣未來的經濟民生福祉？究竟他真的是適任人選？還是派系分贓結果？

發言人李明璇指出，自九合一大選以來，人民給民進黨66天時間檢討，民進黨卻毫無檢討反省能力。陳建仁本人就是敗選戰犯，用其流行病學專家身分配合民進黨護航高端，令人毛骨悚然。陳建仁承諾要強化韌性，然而台灣卻停電頻傳，電網韌性在哪裡？擁有興達電廠的高雄，停電數竟是去年全台第三！請民進黨說到做到，不要說大話。

李明璇強調，綠營執政時期女性閣員比例無論是平均值或最高值都比國民黨執政時期低，而婦女新知基金會還指出，陳建仁內閣距離真正的平權內閣「還有一段仍難以抹滅的差距」，違反《行政院性別平等政策綱領》中自訂內閣任一性別比例不低於1/3的標準。反觀國民黨中央黨公職近半數是女性，選舉也提名十位十全十美的溫暖女力縣市長撐起台灣半邊天，發言人團隊女性比例也佔一半，負責帶領台灣執政的民進黨卻依然「性別不平等」，實在讓民眾特別是女性同胞失望透頂！

副發言人呂謦煒指出，陳建仁在臉書中稱要延續蘇貞昌「會作事」團隊的優異成績，如果蘇貞昌團隊那麼會作事、政績那麼優異，哪還需要內閣改組、哪還需要陳建仁來擔任新的行政院長？他並舉出兩位和高雄有關閣員之爭議，如海委會主委管碧玲，在高雄由民進黨執政、登革熱疫情非常嚴重的2016年，竟在公開場合稱「沒得過登革熱，血裡面高雄的血統不純」；2019年，當時國民黨韓國瑜勝選擔任高雄市長，管碧玲竟稱「高雄人對不起台灣是普遍的心情」、「藉由假信息跟社群媒體大肆傳播的這種新社群媒體政治，是很恐怖的」。他質疑，管碧玲不尊重高雄人、不尊重民主政治，把反對民進黨在高雄施政的人都當成假消息，這樣的人適合擔任海委會主委嗎？

呂謦煒批評，新任文化部長史哲在擔任高雄市文化局長時也爭議頻傳，不僅曾被媒體拍到疑似婚外情，與女記者深夜同車約會並熱吻，此外他還不尊重人才，任內成績頗受好評的高雄市立美術館館長謝佩霓竟在2015年被用公文告知任期至7月30日止。難道民進黨在讓曾涉酒駕者擔任總統府發言人後，還要讓涉外遇者擔任文化部長？若他在文化局長時就不懂得尊重藝文人才，又如何期待他能把中華民國文化部帶到好的方向？

呂謦煒強調，更嚴重的是史哲也有抄襲爭議，2015年高雄駁二藝術特區公共藝術「泳池天台」爆發抄襲事件，當時高雄市文化局第一時間辯為「異曲同工」的藝術作品，後來史哲又改口是「公共設施」所以沒有抄襲問題，最後在輿論壓力沸騰情況下，才用電子郵件向被抄襲的藝術家道歉並承諾永久移除。面對明顯的抄襲事實，卻第一時間硬拗、強辯，難道就是民進黨面對抄襲的態度？鄭文燦的論文被台大認證抄襲後升任副院長，陳建仁投稿國際期刊的學術論文涉及抄襲後擔任閣揆，現在再加上史哲在高雄的藝術展品也涉及抄襲，民進黨難道竟是個抄襲黨？越抄襲權力越大？