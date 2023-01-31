林奕華明辭立委轉任副市長？　秦慧珠嘆蔣萬安跳票恐「失信於民」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委林奕華內定台北市副市長，規劃2月初上任，不過國民黨立法院黨團憂心2月開議，屆時將少一席立委，影響委員會召委選舉，傳出黨團希望林奕華延後上任副市長，挨批「一人卡兩位、吃相難看」。國民黨台北市議員秦慧珠今（31）日受訪也嗆，如果林奕華要在明天就職，今天勢必要向立院提出請辭，如果延後非常不妥，這代表台北市長蔣萬安上任後承諾立刻跳票。

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

秦慧珠今日上午出席國民黨台北市黨部舉行的新春團拜，會前接受媒體聯訪時針對林奕華就任副市長一題，秦慧珠直言，林奕華擔任台北市副市長2月1日就職是蔣萬安向250萬台北市民承諾，現在如果不能2月1日就職的話，蔣萬安就會失信於民。

秦慧珠指出，市政繁雜，原本有3位副市長都不夠用了，現在雖然人口少了幾萬人，市府還是要成長至250萬，爭取有3位副市長，才能把所有市政處理非常完善，現在只有李四川一位副市長獨撐大樑，非常辛苦。因此林奕華不宜再推遲就職時間，若要在立院幫助國民黨選召委，早知如此，林就在12月24日請辭、12月25日就職，才能補選，國民黨在大安區有優勢，勢必會當選，這席立委就保住。

林奕華則對此回應，雖黨團希望選完召委後再辭立委，但2月初是早就協調好的時間，會和黨團溝通，仍按照既定計畫進行，依原時程2月初至北市府報到，以市政為主，辭立委日期則配合北市府時間，「2月5日的北市燈會在即，所以會按照既定時機，在2月初上任」。