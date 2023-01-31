▲民進黨前立委謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）

記者江采蓁／綜合報導

新舊任內閣團隊31日交接，各界皆盼望新內閣能帶來新氣象。對此，民進黨前立委謝欣霓就透過臉書表示，這次內閣改組每個人心中都有「該換掉的部長」，可惜自己心中的那個沒換，但希望藉由幾位接地氣的部長入閣，可以帶動行政團隊，正視人民的聲音而不是只有台積電的聲音。

謝欣霓表示，自己看了新任內政部長林右昌的敗選檢討，深表認同，唯有接地氣與人民憂患與共，才能明白人民的辛苦在哪。由於她現在身為永恆旅行社執行長，更能體會疫情之下旅遊業受到的影響，她認為，如果政府可以更深入民意，資源不亂用，一定可以共度難關並開創新局，但她也表示，很可惜說真話的人很容易被打成不合群的「刁民」，前陣子不小心跟一位高層人士吃飯，耳聞「謝欣霓最近的言論很讓人不喜歡」，她感嘆，自己如此真性情，所說的話都有人都覺得刺耳，難怪人民會不爽，也難怪民進黨輸得那麼慘。

謝欣霓提到，這次內閣改組每個人心中都有該換掉的部長，「可惜我心中的那個沒換」，但她希望藉由幾位接地氣的部長入閣，可以帶動行政團隊，正視人民的聲音而不是只有台積電的聲音，她也強調，「我不是說台積電不重要，而是台積電以外的人民更重要！」