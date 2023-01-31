新內閣不見「顧立雄、潘孟安」　郭正亮揭真正原因

記者黃翊婷／綜合報導

準行政院長陳建仁接棒蘇貞昌籌組「溫柔堅韌」內閣，新內閣名單昨日（30日）公布，卻不見呼聲很高的前屏東縣長潘孟安和國安會祕書長顧立雄。前立委郭正亮分析，因為任期只有1年，要找專家、學者是不太可能，現在民進黨真正的大麻煩，是要如何跟黨主席賴清德協作，「我認為這個盤未來的關鍵人物一定是鄭文燦」。

▲潘孟安未入閣，讓不少人感到很意外。（資料照／記者徐文彬攝）

行政院祕書長李孟諺、準發言人陳宗彥30日下午舉行記者會，公布新內閣名單，其中共納入9名新成員擔任部會首長，特別是在各部會政務次長方面，延攬原中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳擔任外交部政務次長，參選嘉義市長失利的前總統府副祕書長李俊俋出任勞動部政次，台北市前市議員阮昭雄擔任僑委會副委員長，原民進黨客家部主任周江杰擔任客委會副主委。

▲顧立雄也未入閣。（資料照／記者湯興漢攝）

然而，原本呼聲最高的潘孟安和顧立雄都未入閣，再次引發各界熱議。郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，總統蔡英文有很多名單不用，因為任期只有1年，要找學者、專家是不太可能的，可是不分區立委有很多人，例如管碧玲，找她當海委會主委，她就接了，「因為任期只有1年，民進黨不分區（立委）大部分是不能連任的」，他認為很多人會願意出任，為何不用就令人感到有些匪夷所思，畢竟有些人的爭議程度遠低於留任的衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲，「設定是工具人的角色，剩下1年什麼怪招都是選舉為主。」

郭正亮接著指出，現在民進黨真正的大麻煩，是未來要如何跟賴清德協作，如果到最後陳建仁的民調起不來，賴清德還是要選2024大選，可能5、6月就要提名，「英系的也許在那邊胡思亂想，搞不好大仁哥民調突然飆高，甜湯裡面都是辣蘿蔔，你要高起來很難了啦！如果高不起來還是賴清德要選，怎麼協作，這個問題很大。」

「我認為這個盤未來的關鍵人物一定是鄭文燦。」郭正亮分析，能夠跟賴清德協作的只有準副閣揆鄭文燦，所以鄭文燦是未來新內閣的真正核心，因為未來要選舉，賴清德一定想做某些事，例如掃黑金，準內政部長林右昌總要動一下，到時候雙方如何協作、能否互相配合，最後可能還是需要鄭文燦去協調，「我不知道，可是我看這個內閣，最有可能、最有分量的只有鄭文燦，所以值得觀察啦，真的不敢樂觀。」