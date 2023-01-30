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住院睡一半臉濕濕！她睜眼見噁男站床前「上下抖動」　下秒慘被尿淋

▲▼醫院。（圖／CFP）

▲蘇格蘭一名女子自曝，她在住院時慘遭性暴力，但院方卻拒絕報警。非新聞當事人，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

蘇格蘭37歲女子簡（Jane，化名）投訴，她在醫院就診時曾2次遭受性騷擾，甚至還有一名男子趁她熟睡時，往她身上撒尿和自慰，但院方卻對此不以為然，拒不報警，讓這名女子相當憤怒。簡的遭遇曝光後，瞬間在當地引發熱議，紛紛檢討起英格蘭國民保健署（NHS）「掩蓋和保持沉默」的文化。

據《每日郵報》報導，簡2次遭受性暴力的事件分別發生於2016和2017年。2016年，簡在入住克洛斯豪斯醫院（Crosshouse Hospital）後，一名男子趁她在晚上熟睡時，來到她的病床邊，對著她自慰並往她身上撒尿，讓簡非常不舒服。

她透露，「我當時立刻向護士通報此事，她們告訴我她們會處理這件事，卻一直沒有付諸行動，甚至沒有為我提供任何支持，彷彿這種暴行對她們來說根本算不了什麼。護士們看起來已經習慣了這樣的性騷擾事件，只會回我『哦發生了這樣的事啊』。」

▲▼醫院。（圖／CFP）

隔年，簡在伍德蘭威醫院（Woodlands View）住院時，也在護理站旁邊的病房差點遭遇性侵，「當時一名23或24歲的年輕男子突然走入我的房間，威脅要襲擊和性侵我，但我的病房就在護理站旁邊，卻沒有任何人來救我。」

簡回憶道，「我設法繞過這名男子來到護理站求救，但護理師只是冷漠地表示會把我的病床換到其他地方，卻因為『覺得沒有必要』而拒絕報警，完全無視院內其他女性也可能面臨安全風險。一位女性告訴我，這名男子是個慣犯，他過去也曾對其他人做過同樣的事情。」

簡的遭遇曝光後，立刻在當地掀起輿論風波。蘇格蘭婦幼權益組織For Women Scotland表示，他們對相關事件深感不安，強調所有患者應在NHS的院內感覺安全與舒適。蘇格蘭保守黨影子公共衛生部長懷特（Tess White）也指出，相關指控令人痛心和擔憂，「醫院應該是安全的地方」。報導稱，在簡揭發此事的2年前，當地的院內性騷擾事件高達1000多宗。

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