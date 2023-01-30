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直播妹「烏克蘭遇槍戰」沒業績賣卵！3男急斗內百萬　真相很殘酷

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲直播妹組成3人詐騙團，騙走3名男網友共103萬元的斗內金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台北報導

林姓女子在MeMe、Up直播平台化身直播主「林萌」，與小編、小編主管在網路找尋孤單尋愛的男網友，假稱生病、遭遇烏克蘭槍戰，直播未達業績恐會被迫賣卵子、脫衣直播，讓3名男網友心疼斗內共103萬元。審理期間林女與小編賠錢和解，小編主管仍不認罪，高等法院判決須向3人賠償共33萬餘元。

3人分工仔細，林女長相貌美，負責賣臉擔任火辣直播主「林萌」，小編楊女為「新客手」，利用官方帳號隨機找男網友聊天，小編主管陳男則是「回客手」，楊女哄騙交換私人帳號聊天時，輪到陳男話術營造交往甜蜜假象，順利釣到3名男網友。

受害者劉男表示，與以為是林萌本人的帳號聊天時，她經常說要和自己結婚生子，對於2人交往關係深信不疑，之後林萌卻屢次編謊稱直播業績未達標會被迫當飯局妹，需要賣卵子籌錢，劉男隨即狂刷42萬餘元斗內。

另名受害者吳男說，林萌曾說過人在烏克蘭遇到槍戰，更親自錄了一段影片稱「我好害怕，好想回家…」背景還有槍響，為了讓她買機票回家、處理外婆後事，英雄救美斗內53萬餘元，假林萌立刻回應「你真的是說到做到的真男人」、「以後每天你都要陪在我身邊好不好」。

第3名受害者呂男則是收到了林萌親自錄製的影片，向呂男母親祝福生日快樂，深情行為打動呂男，林萌再偽稱無法達業績要去當飯局妹或賠違約金200萬元、要去捐卵賺錢補業績，恐變成脫衣直播主，呂男也立即出手斗內11萬餘元。

結果3人驚覺遭騙，提告求償，一審審理期間楊女以20萬元和解成功，林女與陳男不認罪，判賠剩餘2/3金額共68萬餘元。

案經上訴二審，期間林女也賠錢和解，陳男仍堅稱男網友贊助是自由意志，與所受話術無因果關係，高院認定陳男須負1/3賠償責任，判賠33萬餘元，全案定讞。

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