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弘爺漢堡傳年後漲價　網友哀嚎「荷包又再縮水」

▲▼弘爺漢堡傳年後漲價。（圖／摘自弘爺漢堡臉書）

▲受通膨影響，弘爺漢堡傳出年後將漲價。（圖／摘自弘爺漢堡臉書）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情與烏俄戰爭影響導致通膨，近期「漲」聲不斷，繼麥當勞、肯德基和丹丹漢堡宣布漲價後，民眾也發現，有35年歷史的弘爺漢堡，傳出將在過年後全面調漲，甚至調整價格後的新菜單也曝光，引發網友哀嚎，感嘆「快吃不起早餐了」、「荷包又再縮水」。

網友在《爆廢公社二館》分享照片，指昨（26日）看到弘爺漢堡台中某分店貼出漲價公告，指因近期原物料成本仍持續增加的壓力，為維護餐點品質，從2月1日起餐點價格全面調整」；另有網友也回應，到弘爺漢堡台南某分店用餐，發現菜單價格已經變動，直呼「荷包又再縮水」，網友也感嘆「快吃不起早餐了」。

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弘爺漢堡北區協理許嘉真則說，目前沒有收到總公司漲價的通報，也無法回應總公司的政策走向，其他分店漲價，可能是因為成本壓力而自行調整；《ETtoday新聞雲》再致電位於台中烏日的營運總部，總機小姐表示，主要對外窗口今（27日）沒人上班，無法回應媒體詢問。

許嘉真則進一步表示，媒體與其關注弘爺漢堡是否漲價，更應該關注政府是否有做通膨抑制的政策，因為現在通膨這麼嚴重，像是一箱雞蛋從5到6百元，現在漲到要一千多塊，什麼東西都一直漲，店家怎麼有辦法維持原價？這是外界應該要思考，是否要末端抑制不漲價，還是政府政策有抑制通膨。

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