開工第一天「離婚人潮爆滿」！民政局曝背後真相

▲近日有一段影片在網路上流傳，指稱江西南昌一處民政局才剛開工，就有滿滿人潮等待離婚。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

春節連假結束，不少民眾已返回職場工作，迎接新的挑戰。不過，近日大陸網路上流傳，江西南昌一處民政局28日才剛開工，就有上百人在門口排隊，等待辦理「離婚手續」，影片引起討論後，民政局也出面揭露背後真相，譴責影片為不實消息。

大陸媒體平台《遠航視頻》近日在微博上傳影片，指稱江西南昌一處民政局28日才剛開工就排滿了人潮，許多夫妻等待辦理離婚手續，隊伍十分恐怖，甚至一路延伸到了門口，可見過完年打算離婚的人不在少數。

▲影片在網路上引起熱烈討論，不少網友也抒發內心的想法。（圖／翻攝微博／遠航視頻）



貼文引發網路熱議，不少網友留言感嘆，「這離婚的比結婚的還多」、「受苦的是孩子，不離婚天天兩個人吵架打架，孩子更受苦」、「父母互相指責、憎恨，冷暴力的家庭裡長大，傷害很大好吧」、「大過年裝得幸福美滿的給孩子看，過完年了當然回歸現實。」

▲穎上縣民政局回應，這段影片是偷樑換柱、混淆視聽，公安機關已經介入調查。（圖／翻攝微博）



對此，穎上縣民政局30日出面回應，近日網路上流傳這段影片，經過查證後確認訊息為謠言，影片的拍攝地點是位在該處民政局一樓的結婚登記窗口，排隊者是要辦理結婚登記，離婚手續要到2樓辦理，因此影片的說明屬於謠傳、混淆視聽，公安機關目前介入調查，將對造謠者依法查處。