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好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO跟老婆吵架，氣到衝出去。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一袋麥當勞竟然花了1000多塊？有男網友大年初六的晚上跟老婆吵架了，一氣之下「離家出走」，結果才到半路，另一半就打電話撒嬌示軟了，讓他瞬間氣消，特地買了麥當勞打算跟老婆一起吃，卻沒想到多花了1000多塊車錢，連自己都不禁直呼蠢。真相讓網友莞爾，「可愛的小倆口！」

這位男網友在PTT的高雄板（Kaohsiung）發文，「騎YouBike到路竹錯過末班車回家」，說他26日晚上8點多跟老婆吵架了，一氣之下就打算從高雄騎YouBike到台南，想說可以去找同學，發洩又可以消消過年累積的脂肪。結果才到半路，另一半就打電話撒嬌示軟了，「說她很想我，我氣就消了，買了一大袋麥當勞要回去跟她一起吃。」

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殊不知一查，發現11點30分已經沒有區間車了，就趕緊把腳踏車還了並叫Uber，原先預計要趕去南岡山坐0點0分的高捷末班車，「結果司機說很勉強，應該趕不上，果不其然，0點多1分才到捷運站」，只好默默請司機載他回高雄，多花了1000塊車錢，並在車上發「這篇很蠢的文」。

▲▼全球麥當勞都有賣的「5大品項」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加上車錢，原PO的麥當勞花了1000多塊錢。（示意圖／記者蕭筠攝）

原PO最後忍不住「勸世」，「大家記得下次就離家出走之前，要查好末班車是什麼時候，以免回心轉意的時候錯過了。」還在留言處無奈笑呼「慘……真愛的代價就是脂肪」，看到網友回覆「台南3月1日YouBike才正式營運XD」，他則慶幸不已「哪泥！？還好我還沒騎到。」

貼文一出，不少人邊看邊笑，「好貴的麥當勞」、「真愛無價」、「老婆氣消無價」、「好可愛的文章，花錢消災，最後結局好就好 ^^」、「我有個朋友一騎就環島了。老婆也跟著騎上去追，最後一起環島回家」、「和好更重要」、「應該先搭車，再算準時間叫麥當勞外送到家XD」、「不會先搭車回家再去麥當勞？」

 
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