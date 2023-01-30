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愛莉莎莎曾陷肝膽排石爭議！一票見證「從谷底逆轉」翻身原因曝光

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎2021年因「喝橄欖油排膽結石」惹議，即便事後道歉，仍被大票人罵翻。近日則有網友不禁好奇，愛莉莎莎陷入爭議以後，為何越挫越勇，靠賣課程再度翻紅？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「愛莉莎莎為什麼可以爆爭議後再度翻紅」為題發文，提到很多YouTuber爆紅後也會爆出爭議，接著就會過氣，流量較以往下滑很多。

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不過，原PO觀察愛莉莎莎卻發現，對方即便曾陷「肝膽排石法」爭議，但卻靠著團購回穩，並在近期以賣課程再度翻紅，愛莉莎莎究竟是如何辦到的？

▲愛莉莎莎被醫療人員批評後，悄悄改影片標題。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎曾陷「肝膽排石法」爭議。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

貼文曝光後，底下網友點出可能原因，「正、學歷高、有頭腦、樂於分享、會賺錢」、「台灣人就這樣，健忘又善良，一堆更爛的都可以捧了」、「她那爭議我覺得也還好，就個人體驗而已，總覺得當時不要拍影片回擊就沒事了」、「你以為人家行銷系讀假的喔」、「高級客群不介意啊」、「關鍵在行銷能力吧？犯錯了就承認，有能力的自然會再起來」。

不過也有網友認為，「公關公司這波操作很厲害」、「肯花錢找公司配合讓利當然穩」。另也有網友表示，其實愛莉莎莎也有受爭議影響，「她也沒以前紅了，以前每部都百萬點閱」、「她也算沉寂一陣子，再說真的違法犯罪都能捧上天了，她的爭議真的是相對沒那麼嚴重的」。

▲愛莉莎莎透露開課收入。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎課程大賣。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

針對公關、行銷公司部分，愛莉莎莎過去曾拍片回應，「我沒有做的事被硬說我有做，真的會超不爽。」她也認為自己之所以常被討論，是因為她「比較敢講話、不怕得罪人」。

此外，Joeman前陣子訪談愛莉莎莎，大讚對方絕頂聰明，雖一度陷爭議，卻成功翻身。愛莉莎莎對此透露，她確實因肝膽排石法事件讓商案全沒了，一度窮到快繳不出貸款，不過，她那段時間主動聯繫團購廠商，靠團購賺錢，發現只要花心思做，「一個團購（獲利）可能可以打三個商案」，進而重新找回自信心。

至於網紅經營課程，愛莉莎莎自認一上架就能大賣，應該是團購累積起來的信任，因為她賣的東西沒讓粉絲和個人失望，「如果我說這個東西這麼好，結果大家覺得其實根本不好，那我覺得我這個課程，真的不會賣那麼好」。

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