40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推1職業：沒年齡上限

▲40歲還沒專長，且履歷一片空白能做什麼工作？（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



實習記者林郁婷／綜合報導

所謂「行行出狀元」工作無貴賤之分，不過一名網友詢問，如果到40歲且沒有專長，履歷上也是一片空白，能做什麼工作呢？對此，有網友推薦做保全、粗工、外送員、服務業等等，不過更多人推薦去考公職，沒年齡上限。

原PO在PTT八卦板以「40歲以後沒專長能找什麼工作？」為題發文，表示很多工作都看年齡，像是檳榔西施、粗工，年輕時只要願意做都能有不錯的收入，但無法長久，「40歲的時候如果履歷的專業能力還是一片空白，是可以找什麼工作啊？」自己開uber嗎還是到超商、加油站做大夜班？

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貼文一出立即引發熱議，不少人表示可以做保全、外送員、擺攤烤香腸等，也可以去服務業、作業員、開大車，「各種服務業、助理、公職、作業員」、「有駕照就倉儲、物流」、「考學士後中醫阿，我們診所才一個48歲考上現在53歲當醫師」。

其中最多人推薦考公職或國營事業，「我一個遠房表叔45歲才去考上土木」、「公職考上就你的，沒有年齡限制」、「我第一次去考地政普考，結果那年上的是一個快到退休年齡的地政士，只因為他想要公職福利跟退休金而已」。

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