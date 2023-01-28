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《灌籃高手》三井壽被留級「嚴重錯誤翻譯」　尖端道歉曝補償措施

記者黃翊婷／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台灣上映後引爆話題，穩坐春節票房冠軍。不過，日前有網友表示，《灌籃高手》的漫畫出現嚴重翻譯錯誤，關於「三井壽被留級」，他在原文漫畫中完全沒看過這樣的劇情；消息傳開後，尖端出版社27日晚間公告道歉並提出補償措施。

灌籃高手漫畫翻譯錯誤。（圖／翻攝自PTT）

▲網友指出尖端代理的《灌籃高手》漫畫出現錯誤翻譯。（圖／翻攝自PTT）

網友20日在PTT「C_Chat」板發文，以「我現在才知道灌高翻錯有多離譜」為題進行討論，他表示關於「三井壽被留級」，他從來沒看過這樣的劇情，尖端版的翻譯是錯的，大然版則沒有亂翻，只是搞錯對象，三井壽不是說自己被留級或不想來，那些話其實是對赤木和木暮說的。

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灌籃高手漫畫翻譯錯誤。（圖／翻攝自Facebook／Shonen Kitakaze）

▼▲尖端編輯「北風」在臉書貼出原文與中文翻譯的版本。（圖／翻攝自Facebook／Shonen Kitakaze）

灌籃高手漫畫翻譯錯誤。（圖／翻攝自Facebook／Shonen Kitakaze）

文章公開之後引發網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，「我就覺得奇怪，一堆人都說三井留級真的莫名其妙」、「日文不講你我他的用法，不看仔細就很容易整句意思全錯」、「以前看到很多人說三井留級覺得很怪，怎麼會大家一致覺得三井留級，直到收了新裝版才知道為什麼」。

灌籃高手漫畫翻譯錯誤。（圖／翻攝自Facebook／尖端動漫戰隊）

▲尖端出版社公告道歉，並提出補償措施。（圖／翻攝自Facebook／尖端動漫戰隊）

對此，尖端出版社27日透過臉書PO文道歉並表示，「感謝熱情讀者指正，《灌籃高手完全版》第24集第239頁及《灌籃高手新裝再編版》第20集第241頁中，因譯者理解錯誤導致誤譯，而編輯未能發現，影響讀者閱讀體驗之情形，深感抱歉。編輯部正在進行正確版本修正作業，還請近日預計購買這兩本的讀者先暫緩。」

另外，尖端也針對已經購買書籍的讀者提供補償措施，詳細如下：

一、已購買《灌籃高手完全版》電影上映紀念套書的讀者如何取得正確版本？

▍台澎金馬地區

填寫網路表單，並上傳購買證明（填寫截止時間：2023年2月28日23點59分）：https://forms.gle/a2Jb4pHHDcVV2ZLy8

尖端出版將於2023年4月6日之後開始陸續寄送「4版2刷、不包含書衣的修正版書籍」至所填寫之地址，「不用將原書寄回」；若為團購訂單，請由團購發起人代為填寫總數量。

※表單皆會寄送備份檔案至讀者填寫之信箱，若後續需要修正資料內容，請再次填寫表單並於「其他意見及回饋」處註明修改處。

▍海外地區

請直接聯絡原購買通路，尖端出版將會提供修正版，再由商家寄出。

※2023年2月28日之後若有換貨需求，請私訊Facebook「尖端動漫戰隊」粉絲專頁或 instagram「spp.comic」進行處理。

二、過往購買《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手新裝再編版》第20集的讀者如何取得正確版本？

請將《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手完全版》第20集（皆無需附上書衣）寄至以下地址「桃園市蘆竹區長興路四段30號」，並在信封上清楚註明「《灌籃高手完全版》第24集／《灌籃高手新裝再編版》第20集單行本更換」，會由專人協助更換「《灌籃高手完全版》第24集4版2刷、不包含書衣的修正版書籍」或「《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷、不包含書衣的修正版書籍」，同時也會將郵資以郵票的方式寄回。

※請注意《灌籃高手完全版》內文將會更換「無黏貼蝴蝶頁」之版本，請讀者自行判斷是否寄回。
※因書籍印製量大且時程較長，更換書籍將於2023年4月6日起陸續安排寄出。

至於想要購買《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手新裝再編版》第20集的民眾要如何分辨正確版本，尖端也有提供辨識方法。

▍《灌籃高手完全版》電影上映紀念套書正確版本辨別

紙箱側面，條碼下方「尖端書碼」字樣的右側有黑色星星即為更正版。

▍《灌籃高手完全版》一般版第24集及《灌籃高手新裝再編版》第20集正確版本辨別

1、書籍背面條碼下方「尖端書碼」字樣的右側有黑色星星即為更正版。
2、書脊亦貼有圓點貼紙。

※《灌籃高手完全版》4版2刷（含）以後為更正版本。
※《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷包有電影上映紀念書腰。
※《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷（含）以後為更正版，但不保證後續刷次一定有書腰。

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