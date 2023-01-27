灌籃高手2刷都遇雷！關鍵無聲片段「路人大聲配音」她氣炸

▲《灌籃高手》上映後取得好成績。（圖／双喜電影提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台上映12天，票房破2億元大關，成為2023首部賣破2億的電影。網紅「30才jk濃濃」26日分享看日文配音、中文配音的兩場悲慘觀影體驗，讓網友忍不住感嘆「希望看電影太吵可以入刑法」。

「30才jk濃濃」26日晚間發文表示，她在年前去看日文版，當時她隔了一條走道旁坐了3個國中生，其中一個人在電影播放期間不斷開口詢問電影角色、劇情等問題，朋友也耐心解答，不斷打擾周圍看電影的觀眾。沒想到，到了關鍵的無聲片段時，該名國中生在一片安靜中說「聲音咧？」「吼這聲音是怎樣啊！」「聲音咧咧咧咧咧咧」。

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此時，整場電影都不斷被干擾的觀眾全都氣炸，不少人大罵「聲音咧？白X喔！」「喔不要吵辣！」連國中生前方觀眾也說「吵死了！」，並在電影結束離場時，直接在國中生身後說「看電影不要講話啦！」，而「30才jk濃濃」也感嘆「累積了25年的感動，被一隻猴子直接他X的毀滅。」

▲「30才jk濃濃」看兩次電影都遇到干擾他人的觀眾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



「30才jk濃濃」表示，因為日文版體驗被毀，加上她本來也想看中文配音，因此25日中午再去看了一次電影，當下發現許多小孩，便求神保佑觀影體驗良好，「結果整場小朋友們意外乖巧，幾乎沒什麼人發出聲音，只有一位媽媽帶了大概1歲的小小孩坐在前三排歡，不時發出各種哀號」。

「30才jk濃濃」發現，她後方一名男子不斷看著電影發出「啊嘶！」「啊！」「喔喔喔」的聲音，讓她立刻知道這名男子是忠實粉絲，但期間卻突然聽到對方說「來了來了！垃圾話時間！」之類的短句時，「我才赫然驚覺，他可能是我這場的猴子」，並轉頭警告對方安靜兩次。

又到了關鍵無聲片段，「30才jk濃濃」在心中祈禱別再有人開口說話，但後方的男子卻突然開口幫電影角色們配音，瞬間讓「30才jk濃濃」傻眼，「沒錯，最精彩的這一幕，我看的不是日配也不是中配，是這個路人配的」，直到電影結束後，她立刻去大罵該名帶著家人的男子說，「你看電影可不可以不要一直講話啊！」「我整場都在聽你配音耶！」，而男子不敢抬頭，看著手機說「不好意思、不好意思」。

▲灌籃高手。（圖／翻攝自東映アニメーション公式YouTubeチャンネル）



該文PO出短短1小時就吸引2000多人按讚留言、300多次分享，「一二刷都遇到，三刷就順了」、「我也超討厭一直問，還有亮手機燈，當然椅背這個也不行，路人亂配音絕對原地怒氣爆炸」、「真的建議看午夜場，至少可以排除掉那些未成年的猴子」、「看完妳的觀影心得才知道我自己有多幸運」、「妳好慘但我笑好大聲，對不起」、「看完這篇我滅火，一群87。等大家都上班了我再去看」、

也有家長表示，「哈哈哈哈，想到我老公帶我6歲兒子去看灌籃高手，那天全場只有他一個小孩，到最後那全場無聲的兩分鐘，我兒也是問『怎麼沒聲音了？』馬上被我老公塞住嘴，希望他不要成為那場的小猴子」。