給說法／《平均地權條例》修法對誰影響最大

▲《平均地權條例》部分條文修正案通過，讓房屋回歸居住使用而非投資標的，但修法僅針對預售屋。（圖／記者陳建宇攝）

立法院於2023年1月10日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，最快有機會自4月開始施行，目的是為了打擊房屋炒作行為，讓房屋回歸居住使用而非投資標的。此次修法的重點是什麼？對誰的影響最多呢？

何謂《平均地權條例》

《平均地權條例》的前身是《實施都市平均地權條例》，這是國民政府在民國38年遷台之後因為實施三七五減租、耕者有其田等土地改革後，因商業繁榮導致都市土地地價上漲，而出現壟斷土地的亂象。於是，在民國43年制定《實施都市平均地權條例》，藉由規定地價、照價徵收、照價收買、漲價歸公等措施防止都市土地壟斷與投機行為。

之後，因為《實施都市平均地權條例》僅規定在「都市地區」實施平均地權，於是到民國66才修正改名為《平均地權條例》，開始全面實施平均地權。

五大修法重點

這次修法主要是針對拿房屋當投資商品炒作的人，投資客跟私法人會購買預售屋後，以換約與轉手等操作方式哄抬房價，導致真正想買屋自住者，根本沒購屋機會或只能溢價購買。

根據內政部新聞稿，這次有五大修法重點：

1.限制換約轉售：簽好預售屋與新建成屋買賣契約後，只能轉售給配偶、直系或二親等內旁系血親，除非碰上「受強制執行、有重病需長期療養、非自願失業、發生重大變故而無力成還貸款」等情況，報請地方政府核准後，才可例外讓與轉售第三人。違者將按戶（棟）數處罰50萬至300萬元。

2.重罰炒作行為：散播不實訊息或透過通謀虛偽交易影響交易秩序或壟斷轉售牟利者，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元。

3.建立檢舉獎金制度：對於不動產買賣與申報實價登陸的違規行為，民眾可向地方政府舉證檢舉，經查證屬實，將可從罰鍰之一定比例金額作為獎金。

4.建立私法人購買住宅許可制：私法人購買住宅將分為「免經許可」及「需經內政部許可」兩類，其中，「需經內政部許可」者於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

5.解約申報登錄：建商若有預售屋買賣契約解約之情形，應於30日內申報實價登陸，違者將按戶（棟）數處罰3萬至15萬元。

在修法通過後，有可能造成在新法正式施行前出現建案降價或餘屋出清潮，有購屋自住計畫者說不定有機會買到便宜。雖然有業者大喊「全台中小型建商會倒一半」，但這不也正證實原本的交易秩序早已大亂，部分建商透過各種操作賺取暴利嗎？

但單憑這次修法的內容恐怕還不夠達成「居住正義」，因為修法僅針對預售屋而言，但目前成屋市場仍因為囤房、空屋等問題，令房價還是居高不下，未來政府還需要更多因應手段，才能讓整個房市交易回歸正常。（本文轉載自法操）

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