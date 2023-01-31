　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／《平均地權條例》修法對誰影響最大

▲▼名家專欄,陸敬民,上半年,預測,打炒房,蛋黃區,停滯,大者恆大,預售屋,價格。（圖／記者陳建宇攝）

▲《平均地權條例》部分條文修正案通過，讓房屋回歸居住使用而非投資標的，但修法僅針對預售屋。（圖／記者陳建宇攝）

立法院於2023年1月10日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，最快有機會自4月開始施行，目的是為了打擊房屋炒作行為，讓房屋回歸居住使用而非投資標的。此次修法的重點是什麼？對誰的影響最多呢？

何謂《平均地權條例》

《平均地權條例》的前身是《實施都市平均地權條例》，這是國民政府在民國38年遷台之後因為實施三七五減租、耕者有其田等土地改革後，因商業繁榮導致都市土地地價上漲，而出現壟斷土地的亂象。於是，在民國43年制定《實施都市平均地權條例》，藉由規定地價、照價徵收、照價收買、漲價歸公等措施防止都市土地壟斷與投機行為。

之後，因為《實施都市平均地權條例》僅規定在「都市地區」實施平均地權，於是到民國66才修正改名為《平均地權條例》，開始全面實施平均地權。

五大修法重點

這次修法主要是針對拿房屋當投資商品炒作的人，投資客跟私法人會購買預售屋後，以換約與轉手等操作方式哄抬房價，導致真正想買屋自住者，根本沒購屋機會或只能溢價購買。

根據內政部新聞稿，這次有五大修法重點：

1.限制換約轉售：簽好預售屋與新建成屋買賣契約後，只能轉售給配偶、直系或二親等內旁系血親，除非碰上「受強制執行、有重病需長期療養、非自願失業、發生重大變故而無力成還貸款」等情況，報請地方政府核准後，才可例外讓與轉售第三人。違者將按戶（棟）數處罰50萬至300萬元。

2.重罰炒作行為：散播不實訊息或透過通謀虛偽交易影響交易秩序或壟斷轉售牟利者，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元。

3.建立檢舉獎金制度：對於不動產買賣與申報實價登陸的違規行為，民眾可向地方政府舉證檢舉，經查證屬實，將可從罰鍰之一定比例金額作為獎金。

4.建立私法人購買住宅許可制：私法人購買住宅將分為「免經許可」及「需經內政部許可」兩類，其中，「需經內政部許可」者於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

5.解約申報登錄：建商若有預售屋買賣契約解約之情形，應於30日內申報實價登陸，違者將按戶（棟）數處罰3萬至15萬元。

在修法通過後，有可能造成在新法正式施行前出現建案降價或餘屋出清潮，有購屋自住計畫者說不定有機會買到便宜。雖然有業者大喊「全台中小型建商會倒一半」，但這不也正證實原本的交易秩序早已大亂，部分建商透過各種操作賺取暴利嗎？

但單憑這次修法的內容恐怕還不夠達成「居住正義」，因為修法僅針對預售屋而言，但目前成屋市場仍因為囤房、空屋等問題，令房價還是居高不下，未來政府還需要更多因應手段，才能讓整個房市交易回歸正常。（本文轉載自法操

好文推薦

給說法／進場看球卻沒見到「魔獸」可以退款嗎

給說法／【張育成風波】體育署列管選手不想打國際賽是逃兵嗎

給說法／惱人的鄰居菸味不斷飄進家裡能怎麼辦

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

平均地權重拳！房價剉咧等　苦苓打臉「恐怕還是妹有」

預售屋不溯及既往也挨罵　內行指：符合法律精神

內政部：打炒房非打假球　預售屋換約轉售「不溯及、不打折、不護航」

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

給說法／《平均地權條例》修法對誰影響最大

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

給說法／《平均地權條例》修法對誰影響最大

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

法律熱門新聞

陳敏薰華麗轉身　證交所應依法行政

給說法／《平均地權條例》修什麼

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

男大生性侵致孕　判刑3年10月定讞

淫神棍不顧母在樓下　2度猥褻少女判刑定讞

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

李家豪／證人之權利與義務

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

柯博齡／車停白線為何被開單

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

東成技訓所心理師收到滿滿愛的2封信

5男關一起　牢房竟變炮房

給說法／你知道自己被限制出境嗎

更多熱門

相關新聞

輕移民＋包租公搶進　新北3萬人擁3房以上居7都之冠

輕移民＋包租公搶進　新北3萬人擁3房以上居7都之冠

國內房價高漲，有些人買不起房，不過卻也有許多人擁3戶以上，據財政部統計，2021年七都擁3戶以上住宅者有11.4萬人，其中新北達3萬608人，為七都中最高。信義房屋專家認為，新北人口基數大，且租屋需求旺，因此擁3戶者較多。

春節長假買氣急凍　中南部建商直接布局329檔期

春節長假買氣急凍　中南部建商直接布局329檔期

北區4房產品大熱門　自住客加價1134萬也要買

北區4房產品大熱門　自住客加價1134萬也要買

1坪年漲3.3萬　嘉義中古屋漲幅大勝預售屋

1坪年漲3.3萬　嘉義中古屋漲幅大勝預售屋

陳敏薰華麗轉身　證交所應依法行政

陳敏薰華麗轉身　證交所應依法行政

關鍵字：

法律司改人權給說法法操平均地權條例預售屋居住正義打房囤房炒房

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面