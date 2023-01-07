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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【張育成風波】體育署列管選手不想打國際賽是逃兵嗎

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲第5屆WBC棒球經典賽將在3月登場，之前傳出旅外好手張育成婉拒參與，引發兵役的相關議論。（圖／達志影像／美聯社）

世界棒球經典賽（WBC）將於3月8日開打，由於棒球是台灣的「國球」，還因為台灣隊所分到的A組預賽也將在台灣舉行，所以此屆賽事更是受到國人的重視。

WBC身為目前唯一一個美國職棒大聯盟（MLB）球員也會參與的國際賽事，球迷們當然相當關心我國於2022年唯一還停留在大聯盟層級的好手—張育成的動向。之前傳出張育成婉謝參與經典賽，導致網路社群遭到網友「出征」、狂酸為「張二兵逃兵」，這是怎麼回事？跟兵役又有何關係呢？

體育署列管選手

當兵是我國男性應盡的義務之一，除非有特殊情況，不然幾乎每位男性在畢業後都必須要面臨兵役問題。不過對於優秀的運動員，我國則有制定《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》（下稱該辦法）給予他們條件交換的機會，如果符合一定資格，就可以申請改服12天的補充役，但未來5年都必須要受到體育署的列管，配合參加集訓與比賽。

該辦法第3條第1項列舉出田徑、游泳、舉重等24個項目的選手，只要「入選」：奧運會、亞運會、奧運會資格賽、世界大學運動會、東亞運動會、世界正式錦標賽、世界正式錦標賽資格賽、亞洲正式錦標賽等賽事的國家隊者，就有資格申請補充兵。而若非上述所列舉項目之選手，若代表國家比賽獲得奧運前8名、亞運前6名、世大運前3名者，則同樣符合申請資格。

申請通過補充役資格者，必須要受體育署列管5年，若在期間內獲得奧運前三名或亞運第一名者，還可申請提前解除列管。不過，如果在列管期間發生：1.申請原因消滅（國手身分被拔除、名次被取消等）；2.未依體育署通知參加集訓或比賽；3.參加集訓成績未達標準之其中情事者，就有可能會被廢除補充兵役資格。

被廢除資格者，依照該辦法第8條規定，對於還沒當過12天補充兵者，兵役單位會重新徵招其服常備兵役；對於已當過12天者，則會辦理臨時召集，讓其補服常備兵現役不足之役期。也就是說，即便張育成堅決拒打WBC，也僅會影響其補充兵的資格，並不會因此馬上就觸犯妨害兵役罪，不會在法律上成為逃兵。

補充役資格如何取得

從上述規定我們可以發現一個漏洞，由於選手受列管而需要強制回來比賽的前提，是要受「體育署通知」，這不也代表「只要沒有接到體育署通知，就不用回來打比賽」嗎？

理論上會受到列管的都是各項目最頂尖的選手，應該不會有不想找他們回來代表國家參賽的可能，但就棒球而言，卻並非完全如此。雖然過去棒球國家隊可說是無役不與，但在近年執行國際賽事分級的情況下，僅有WBC、12強、奧運等一級賽事才會以職棒球員為主體參賽，舉凡亞運、亞錦賽等二級賽事則是以業餘球員為主。

如此一來便會出現，「非最頂尖選手」卻還是有機會享有兵役特殊待遇的狀況，那是不是就有可能變成棒球圈內「互相幫助」解套兵役的管道呢？如果列管5年的規定反而會衍伸出一堆不公平的情事出現，那是不是乾脆參考韓國，僅保留達成特定條件可以直接免役的福利呢？

韓國運動員兵役問題

韓國的男性同樣也有服兵役的義務，不過他們可以自由選擇在18至30歲申請入伍，若想要服替代役，則必須要在28歲前申請。韓國的兵役規定也比台灣「硬」多了，除了役期長達21個月，而運動員不論牌子大小都必須要獲得奧運前三名、亞運奪金等成就才能夠解套。

就連效力於英格蘭足球超級聯賽（Premier League）熱刺隊的韓國知名足球球星孫興慜，碰到兵役問題也只能遵循規定，最後他在2018年的雅加達亞運順利帶領韓國隊取得足球項目的金牌，成功免役，僅需進行4周的軍事訓練替代。

同樣是面臨兵役問題，同屆亞運的韓國棒球隊卻遭到全國唾棄。當時棒球隊名單中的吳智煥與朴海旻，年齡都已超過28歲，擺明就是要透過亞運尋求兵役解套的機會，特別是吳智煥就算賽季狀況不佳卻依然被保留在名單內，更引發輿論責難。最後，韓國雖然成功在棒球項目奪金，但總教練宣銅烈還是在輿論壓力下請辭國家隊總教練一職，而替代役球隊的警察廳隊也因社會觀感不佳，決定停止招收新隊員，導致未來更多的學弟必須要在服役時暫時中斷棒球生涯（韓國替代役球隊僅剩尚武隊）。

此次的張育成事件讓社會再次檢視國內的兵役制度，是否真的有必要給予運動員優惠？其他行業能否享有同樣優惠呢？或是應該制定更明確的門檻，才能讓民眾心服口服。（本文轉載自法操

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