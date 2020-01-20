【更生復歸系列】放下刀槍，捲袖做蛋捲　不加一滴水的艾格諾先生蛋捲

▲曾經在人生路途走錯一步，更生人更懂得感恩與惜福，圖中的艾格諾先生靠著手工蛋捲翻轉人生，他也希望大家給更生人更多的認同。（圖／記者宋良義攝）

記者吳銘峯、王淑君／台北報導

「我已經決定，欲做一個善良的歹囝，薰莫閣食，酒袂閣焦……」茄子蛋的《浪流連》歌詞，唱盡了他現在的心境。

20歲那年，艾格諾先生因為義氣，幫朋友討債，卻犯下擄人勒贖案，年紀輕輕遭判無期徒刑入監，直到18年後，才獲得假釋出獄。人生的黃金歲月，就在一道道的鐵窗內度過。

「我不怨懟自己的命，起碼我對我自己的人生負責。」但是一旦提及人生的遺憾，他瞬間靜默，「因為服刑而沒能見到奶奶、爸爸的最後一面，是我最大的遺憾。我是奶奶帶大的，家人甚至不敢讓我知道奶奶過世了。」

18年的歲月，哇哇墜地的嬰兒都已長大成人，幸好，在這六千多個日子裡，他找到了新的開始。「受刑人最多的就是時間，我開始看書也思考著未來。不想再過這樣的生活，但我不能下工場，在監學不到技能，出來後又能做甚麼？」所幸，他聽聞在蛋捲工場的同學說，南監蛋捲很有名、也賣很好，他請同學分享做蛋捲的技能，計畫出監後製作從小記憶中飄香的蛋捲。

年少輕狂 20歲入監，40歲人生從來

削瘦身材戴上一副斯文眼鏡，如果不知道他的過去，艾格諾先生看起來就像是個潮男。「年少輕狂！」21年前因為朋友的幾句話，20歲的他拿著槍幫朋友把被害人挾持到山上，最後被依《懲治盜匪條例》重判無期徒刑。

在關押重刑犯為主的台南監獄服刑期間，艾格諾先生遇過不少道上大哥級的獄友，像十大通緝要犯的薛球、十大槍擊要犯的詹龍欄、張錫銘等。關了18年，除了形形色色的「同學」，總是會接觸到一些事情，對製作蛋捲的興趣就是這時候萌芽的。

「一監所一特色」是矯正署早年的政策，目的是培養受刑人有一技之長，出獄後能自食其力，當時台南監獄便以手工蛋捲打響知名度。在20年前資訊不發達的年代，南監的蛋捲一年營業額超過2千萬元，是監所的明星商品，思考著將來出路的艾格諾先生覺得商機無限。

但問題沒有這麼簡單，因為累進處遇制度的關係，身為重刑犯的艾格諾先生無法進入南監烘焙坊學習烤蛋捲，夢想的蛋捲似乎成了空中畫大餅。「神為你關了一扇門，必定為你打開另一扇窗，」艾格諾先生因為在南監擔任協助行政的工作，與不少烘焙坊內的同學有接觸，多方打聽下，記下不少烘烤蛋捲的秘訣。

▼艾格諾先生蛋捲是純手工製作，沒有加一滴水，口感相當扎實。（圖／記者宋良義攝）

更生復歸 更生保護會創業貸款助圓夢

歷經監獄假釋審查委員會5次駁回後，艾格諾先生終於在18年後獲得假釋。個性隨和的他，獄中交友無數，出監後當然有不少接風餐宴。「出監後，從北到南都有牢友，餐宴可以從台北排到高雄。我只有一開始赴約，那時朋友拿了2百萬現金跟一輛賓士車給我，我拒絕了。」不想賺快錢的艾格諾先生沒有動搖，他想靠著自己的能力賺錢。

出監後擔任過廚房助理，之後順利進入知名蛋捲工廠工作，他的夢想終於能夠向前邁進一步了。「小時記憶裡，蛋捲就是奶奶的味道，」被祖母帶大的艾格諾先生，想到蛋捲就想到奶奶的溫暖，「現在的蛋捲好像做不出以前的味道。」憑著對奶奶的記憶，艾格諾先生決定創業，在家人與更生保護會台北分會的幫助下，成立了「艾格諾先生」手工蛋捲品牌。

談到更生保護會的協助，他感恩的說，「這就是認同！」回歸社會後，艾格諾先生一直在找尋社會的認同，他說，「更生保護會台北分會的同仁們都很認同我們，即便我們曾經在人生的路途上走錯一步。」從媒合工作、提供創業貸款、安排攤位展售、協助接洽訂單等等，更生保護會為他做了許多，「他們的付出是沒有條件的。」

飄香蛋捲 自己的人生自己負責

看著一根根香、濃、純的蛋捲，艾格諾先生說，這是對奶奶的承諾。因為在獄中，沒能見到奶奶與父親的最後一面，「人生中誰沒有遺憾？但是我的遺憾卻成為我前進的動力。」

農曆春節前，訂單滿檔的他，邊受訪邊製作蛋捲，手根本不能停，還需要找助手才趕得及交單。「我的手工蛋捲不加一滴水，更不添加香精、防腐劑，不僅吃的安心，香酥扎實的口感更讓人吃一口就上癮。」沒錯，原味、芝麻的經典口味香濃可口，創新研發的海苔、玫瑰與抹茶口味也相當受到年輕女性歡迎。艾格諾先生翻轉人生的故事，就從這一根根的手工飄香蛋捲開始。

▼艾格諾先生蛋捲禮盒，送禮自用兩相宜。（圖／記者宋良義攝）